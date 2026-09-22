Cải cách tiền lương phải tính đến sự xuất hiện của các hình thức việc làm mới

Định hướng trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội , chiều 22/9.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian qua, việc điều chỉnh mức lương cơ sở được triển khai từng bước; cơ chế và tiền lương trong khu vực doanh nghiệp được điều chỉnh khá tốt. Việc cơ cấu lại, tinh gọn tổ chức bộ máy góp phần tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

Bên cạnh đó, chính sách tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng từng bước được nghiên cứu, bổ sung, gắn với việc phân loại, đánh giá đội ngũ.

“ Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ những bất cập, nhất là về tương quan tiền lương giữa các đối tượng; yêu cầu trả lương theo vị trí việc làm chưa được thực hiện đầy đủ… ”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận.

Theo Phó Thủ tướng, dù chưa thực hiện được cải cách tiền lương một cách căn cơ, toàn diện, cách tiếp cận thời gian qua cơ bản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm thận trọng, từng bước và có cơ sở.

Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng đánh giá đã có những chuyển biến tích cực, song thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội có mối liên thông chặt chẽ. Việc xác định mức đóng bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ hưu và quản trị quỹ nếu không được tính toán phù hợp có thể tạo áp lực đối với cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

Do đó, Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội cần hướng tới bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, đồng bộ, công bằng và có khả năng thích ứng với những thay đổi của thực tiễn.

Cho ý kiến về nội dung Đề án, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu làm rõ sự cần thiết và cơ sở xây dựng trên các phương diện chính trị, pháp lý và thực tiễn; đồng thời đánh giá sát kết quả, hạn chế, bất cập sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, Nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm xã hội và việc vận hành mô hình tổ chức mới.

“ Việc cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội cần được đặt trong bối cảnh mới của đất nước, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi của thị trường lao động, cơ cấu việc làm, già hóa dân số và sự xuất hiện của các hình thức việc làm mới ”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, Phó Thủ tướng yêu cầu chính sách tiền lương trong giai đoạn mới vừa phải thích ứng với biến động, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô.

Chính sách tiền lương cũng cần có khả năng điều chỉnh kịp thời cả trước mắt và lâu dài, đồng thời góp phần giữ chân, thu hút đội ngũ nhân lực chất lượng cao vào khu vực công.

Theo Phó Thủ tướng, tính linh hoạt và khả năng thích ứng là yêu cầu quan trọng đối với chính sách tiền lương cũng như bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án, tổ chức hội thảo tham vấn, đồng thời gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm tiến độ và chất lượng, trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.