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Đèo nào dài nhất Việt Nam?

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Nằm giữa dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, con đèo này gây ấn tượng bởi những khúc cua uốn lượn, địa hình hiểm trở cùng cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Đèo là một trong những dạng địa hình đặc trưng của vùng núi phía Bắc, tạo nên nhiều cung đường nổi tiếng. Trong số đó, đèo Ô Quy Hồ nổi danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” đẹp và hiểm trở bậc nhất Việt Nam.

Ô Quy Hồ - đèo dài nhất Việt Nam

Đèo Ô Quy Hồ nằm trên tuyến quốc lộ 4D, cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn và nối khu vực Lào Cai với Lai Châu. Năm 2013, đèo Ô Quy Hồ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là con đèo dài nhất cả nước với chiều dài khoảng 50km.

Ô Quy Hồ còn được biết đến là một trong những con đèo cao nhất Việt Nam. Đỉnh đèo ở độ cao khoảng hơn 2.000m so với mực nước biển.

Con đèo còn có tên gọi khác là đèo Hoàng Liên Sơn vì chạy vượt qua dãy Hoàng Liên hùng vĩ; hoặc đèo Mây do quanh năm mây mù che phủ, ngay cả trong mùa hè.

Đèo Ô Quy Hồ dài khoảng 50km. (Ảnh: Sưu tầm)

Nhờ sở hữu độ cao kỷ lục, chiều dài lớn nhất vùng cùng địa thế vô cùng hiểm trở, đèo Ô Quy Hồ còn được mệnh danh là “vua đèo vùng Tây Bắc”.

Nổi tiếng không kém Ô Quy Hồ là đèo Pha Đin (cao 1.648m so với mực nước biển), đèo Mã Pí Lèng (cao 1.500m so với mực nước biển), đèo Khau Phạ (cao 1.200 - 1.500m so với mực nước biển), thường được nhắc đến như “ tứ đại đỉnh đèo ” của vùng Tây Bắc.

Tên đèo Ô Quy Hồ có ý nghĩa gì?

Tên gọi đèo Ô Quy Hồ bắt nguồn từ địa danh bản Ô Quy Hồ gần đó. Trong tiếng H’Mông, Ô Quy Hồ có nghĩa là “vòng cung cong” - chỉ hình dáng uốn lượn quanh co của đèo giữa vùng núi rừng hoang sơ.

Đèo Ô Quy Hồ Sa Pa được mệnh danh là “vua đèo vùng Tây Bắc”. (Ảnh: Sưu tầm)

Ngoài ra, người dân địa phương còn lưu truyền câu chuyện giải nghĩa cái tên Ô Quy Hồ. Theo họ, tên Ô Quy Hồ bắt nguồn từ tình yêu không trọn vẹn giữa một nàng tiên và chàng trai phàm trần có tên Ô Quy Hồ. Khi buộc phải rời xa nhau, nàng tiên hóa thành chim phượng hoàng, mỗi hoàng hôn lại bay qua đèo gọi tên người yêu một cách da diết, khôn nguôi.

Điểm cao nhất của đèo Ô Quy Hồ được gọi là Cổng Trời, khoảng hơn 2.000m so với mực nước biển. Nơi đây, thời tiết mát mẻ và mây phủ gần như quanh năm. Du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh mây trôi lơ lửng ngay trước mắt.

Với chiều dài gần 50km, độ cao hơn 2.000m và vị trí cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, đèo Ô Quy Hồ là một trong những cung đường tiêu biểu làm nên sức hút của du lịch vùng núi Tây Bắc.

Theo Linh Nga/ VTC News

VTC News

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