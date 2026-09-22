Sáng 22/9, tại xã Phù Đổng (TP Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Phù Đổng và 12 xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 10, trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Hà Nội nêu nguyên tắc giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện quy hoạch sông Hồng. Video: Trường Phong.

Hoàn thành tái định cư mới thực hiện thu hồi đất

Tại hội nghị, cử tri Lê Văn Hưng (phường Long Biên) cho rằng, cử tri và nhân dân 4 tổ dân phố (Độc Lập, Thống Nhất, Thạch Cầu 1 và 2) nhất trí với chủ trương của thành phố về phát triển không gian đô thị, phát triển trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, bởi dự án có quy mô lớn, có ý nghĩa đối với sự phát triển lâu dài của Thủ đô.

Tuy nhiên, theo ông Hưng, cần rà soát kỹ các quy định về hành lang bảo vệ đê, quy định về thoát lũ, đồng thời, nghiên cứu phương án hạn chế tối đa việc cắt qua, chia cắt hoặc giải toả các khu dân cư hiện hữu. Đối với những trường hợp bắt buộc phải di dời, đề nghị UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; bố trí tái định cư tại chỗ…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: QT.

Trao đổi với ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn thông tin, hiện nay, thành phố đang nghiên cứu Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, lấy ý kiến của các tổ chức, cộng đồng, cá nhân có liên quan. Các ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc để hoàn chỉnh phương án quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

“Hiện nay UBND TP và các cơ quan có liên quan chưa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng”, ông Dương Đức Tuấn thông tin.

Theo ông Tuấn, lãnh đạo Thành ủy chỉ đạo phải nghiên cứu hoàn chỉnh các phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Theo đó, ông Tuấn khẳng định, không có tạm cư, mà tái định cư phải đi trước một bước, phải đảm bảo điều kiện về công ăn việc làm, cơ chế chính sách. Khi nào phương án này chuẩn mực và kết hợp với quy hoạch điều chỉnh được duyệt, thì mới là phương án cuối cùng. Trong mọi trạng thái, theo ông Tuấn, phải đảm bảo điều kiện bằng, tốt hơn, chính sách cao nhất với tái định cư với người dân.

Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch này, theo ông Tuấn, với các khu vực làng nghề, làng cổ, làng hình thành trong quá trình phát triển, quan điểm của Thành ủy, UBND TP là phải giữ lại tối đa, tránh việc xáo trộn, nhưng phải nằm trong chỉnh thể không gian.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao đổi với cử tri liên quan Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Video: Trường Phong.



Trong phần trao đổi sau đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, là một trong những việc rất lớn của thành phố.

Ông Thắng nêu, nguyên tắc triển khai là bám sát Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Thủ đô và các quy định pháp luật có liên quan, trên tinh thần thực hiện rất thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả mọi vấn đề liên quan cuộc sống của người dân, phòng chống thoát lũ, hài hoà giữa phát triển và bảo tồn, chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu.

Về vấn đề bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, ông Thắng cho biết, đang xin ý kiến nhân dân theo hướng chính sách áp dụng cao nhất theo thẩm quyền của thành phố, bố trí tái định cư cả tại chỗ và tại các xã, phường gần với nơi sinh sống cũ của người dân, đảm bảo hạ tầng đầy đủ, đồng bộ. “Chỉ khi nào hoàn thành toàn bộ tái định cư với hạ tầng đồng bộ thì khi đó mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của dân”, ông Thắng khẳng định.

Chấm điểm Bí thư Thành ủy theo 32 chỉ tiêu

Thông tin về tiến độ một số công trình, dự án lớn, ông Trần Đức Thắng cho biết, dự án Đường Vành đai 1 đã được thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9. Thành phố đã hoàn thành 10 công trình chống ngập. Dự án đường Vành đai 2,5, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào dịp 10/10. Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác đầy đủ toàn tuyến trong năm 2027.

Nhấn mạnh việc Hà Nội đổi mới phương thức quản trị, siết chặt kỷ cương, theo ông Trần Đức Thắng, việc đánh giá cán bộ được thực hiện bằng bộ chỉ số lượng hóa kết quả do máy tính chấm điểm hàng ngày, bắt đầu từ người đứng đầu. Với Bí thư Thành ủy, được đánh giá theo 32 chỉ tiêu; Chủ tịch UBND thành phố được đánh giá theo 24 chỉ tiêu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T.

“Hằng tháng, hằng quý công khai hết toàn bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ từ những người đứng đầu thành phố. Do vậy, cả hệ thống chính trị không ai đứng ngoài cuộc việc này; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của đơn vị mình”, ông Trần Đức Thắng nêu.

Bí thư Hà Nội cũng dành thời gian nói về việc giải quyết 5 điểm nghẽn đô thị, nhấn mạnh có sự chuyển biến rất tích cực, trong đó có vấn đề úng ngập. Theo ông Thắng, thành phố đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và 1 dự án chống ngập cục bộ.

Sau đợt mưa lớn vừa qua, thành phố đã đánh giá dữ liệu ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ, dần dần từng bước trong một vài năm tới sẽ tiến tới khắc phục tình trạng úng ngập trên địa bàn.



Tuy nhiên, theo ông Thắng, số kinh phí triển khai công việc này là rất lớn. “10 công trình vừa qua mới giải quyết được 20% vị trí úng ngập", ông Thắng nói, nhấn mạnh, trong thời gian tới phải bố trí nguồn lực đủ lớn để thực hiện.

