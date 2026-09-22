Ngôi làng mát mẻ quanh năm, được công nhận ‘Làng du lịch tốt nhất thế giới’ của Việt Nam đón tin vui

Mới đây, nhân dân và cán bộ thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 1190/QĐ-CTN. Phần thưởng ghi nhận những thành tích của cán bộ, nhân dân thôn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.

Nằm ở độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, Lô Lô Chải có khí hậu đặc trưng của vùng núi cao. Ngôi làng hiện có khoảng 120 hộ dân với hơn 550 nhân khẩu, phần lớn là người Lô Lô và một bộ phận người H'Mông.

Thiên nhiên ban tặng cho nơi đây vẻ đẹp riêng theo từng mùa. Mùa hè, không khí mát rượi với nền nhiệt 25–26 độ C, những nương ngô xanh mướt trải dài giữa các dãy núi đá xám. Mùa đông, làng chìm trong sương lạnh, đôi khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C xuất hiện băng giá. Từ tháng 9 đến tháng 12, hoa tam giác mạch nở rộ khắp các sườn đồi, còn đầu xuân lại rực rỡ sắc hoa đào, mận, lê.

Từ bản làng vùng cao đến điểm đến hút khách

Trước khi du lịch phát triển, đời sống của người dân Lô Lô Chải chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp. Những ngôi nhà trình tường khi đó vừa là nơi ở, vừa là không gian sinh hoạt của các gia đình. Khi du lịch cộng đồng bắt đầu hình thành, nhiều hộ bắt đầu cải tạo chính những ngôi nhà này để đón khách, giữ lại bếp lửa, vật dụng và không gian sinh hoạt truyền thống.

Du khách đến Lô Lô Chải không chỉ tham quan cảnh quan vùng cao mà còn có thể ở trong những căn nhà trình tường, thưởng thức món ăn địa phương và tìm hiểu đời sống của người Lô Lô. Các hoạt động như múa trống, dệt thổ cẩm, chế tác trang phục truyền thống cũng dần trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Đáng chú ý, tháng 10/2025, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) công nhận là một trong những "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2025. Danh hiệu này ghi nhận những giá trị về cảnh quan, kiến trúc và văn hóa bản địa được cộng đồng gìn giữ trong quá trình phát triển du lịch.

Làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú được vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” (Ảnh: UBND tỉnh Tuyên Quang)

Đồng thời, là minh chứng rõ ràng cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tiềm năng vùng cao, đồng thời nâng cao đời sống người dân.

Nếu như năm 2020 Lô Lô Chải đón hơn 50.000 lượt khách. Đến năm 2024, lượng khách đã vượt 102.000 lượt, trong đó khoảng 45% là khách lưu trú. Doanh thu từ hoạt động du lịch tại thôn năm 2024 ước đạt hơn 6 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng cũng được ghi nhận trên địa bàn xã Lũng Cú. Riêng năm 2025, trên 500 nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến lưu trú homestay. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã đón gần 330.000 lượt khách, trong đó hơn 80.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt trên 200 tỷ đồng.

Sự phát triển của du lịch đã tạo thêm một hướng sinh kế cho người dân địa phương. Nhiều hộ tham gia kinh doanh homestay, phục vụ ăn uống và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, qua đó có thêm nguồn thu ngay tại quê hương.

Những giá trị cũ tạo nên sức hút mới

Điểm đáng chú ý ở Lô Lô Chải là quá trình phát triển du lịch không tách rời đời sống của cộng đồng. Những giá trị vốn có của người Lô Lô được giữ lại và trở thành một phần của hoạt động đón khách.

Những ngôi nhà trình tường vẫn là nơi người dân sinh sống. Trang phục truyền thống tiếp tục được sử dụng, nghề dệt thổ cẩm và chế tác trang phục được duy trì. Các món ăn như mèn mén, thắng cố, xôi ngũ sắc, rượu ngô cũng được giới thiệu đến du khách.

Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh cùng người dân địa phương trong bộ trang phục lộng lẫy (Ảnh: UBND tỉnh Tuyên Quang)

Văn hóa tại Lô Lô Chải đang trở thành một nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Du lịch vừa tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân, vừa góp phần duy trì những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Từ bản làng nhỏ dưới chân cột cờ cực Bắc của Tổ quốc, giữa miền đá gió khắc nghiệt, câu chuyện Lô Lô Chải lan tỏa một thông điệp rõ ràng: văn hóa, khi được đặt đúng vị trí, không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực phát triển – thứ "vốn liếng" sống nuôi dưỡng tương lai.



