Cầu Trần Hưng Đạo tăng tốc chặng nước rút, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027

Máy móc rền vang, sà lan liên tục vận chuyển vật liệu, các mũi thi công đồng loạt tăng tốc là thực tế tại đại công trường cầu Trần Hưng Đạo những ngày này. Theo đó, cả dự án đang vào giai đoạn thi công kết cấu phần trên sau khi đã hoàn thành thi công toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi, trụ cầu dưới dòng sông Hồng, đánh dấu bước tiến quan trọng, đưa công trình vượt qua giai đoạn thi công phức tạp nhất.

22-09-2026

22-09-2026

22-09-2026