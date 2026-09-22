Con đường dài 76km hơn 3.700 tỷ đồng, kết nối đến hồ nước ngọt 200 triệu năm tuổi lớn nhất cả nước chỉ còn 3 tháng để hoàn thành

Hồ Ba Bể

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, tuyến đường Bắc Kạn - Ba Bể - Na Hang đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên với hồ Ba Bể và Khu du lịch Na Hang (Tuyên Quang), tạo thuận lợi cho giao thông, giao thương và mở rộng không gian liên kết du lịch giữa các địa phương.

Dự án này có chiều dài 76,5km, tổng mức đầu tư hơn 3.717 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2020-2026.

Về tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc (Ban Quản lý dự án) cho biết, đến hết tháng 8, giá trị khối lượng xây lắp toàn tuyến đạt khoảng 82% giá trị hợp đồng.

Trong đó, đoạn từ phường Bắc Kạn đến hồ Ba Bể đã hoàn thành, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán. Đoạn từ xã Đồng Phúc kết nối sang xã Hồng Thái (Tuyên Quang) dài 39,5km được bổ sung triển khai sau; đến nay, đã hoàn thành một phần nền, móng đường và thảm mặt đường bê tông nhựa trên 3km. Các đơn vị đang tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trong tháng 10.

Đoạn Km47+00 - Km57+00 của tuyến đường Bắc Kạn - Ba Bể - Na Hang đã đạt 80% giá trị hợp đồng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Tại gói thầu số 62 (đoạn Km47+00-Km57+00), Công ty Thăng Long được giao thi công 1,6km tuyến đường. Tại các gói thầu còn lại, khối lượng thực hiện đạt từ khoảng 57% đến 73% giá trị hợp đồng. Trong đó, gói thầu số 60 đạt 66,46% giá trị hợp đồng; gói thầu số 61 đạt 70,60%; gói thầu số 63 đạt 72,51%; gói thầu số 66 đạt 66,08%; gói thầu số 64 đạt 57,63%, khối lượng còn lại chủ yếu tập trung ở đoạn cuối tuyến.

Với hệ thống cầu, trong tổng số 9 cầu trên tuyến, 5 cầu đã hoàn thành, 4 cầu đang được triển khai. Theo kế hoạch, 7/9 cầu hoàn thành trong tháng 9. Do điều kiện thi công khó khăn, cầu Tà Han và cầu Bắc Lè dự kiến hoàn thành trong tháng 11.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án thông tin, trong 2 quý đầu năm, nguồn cung vật liệu phục vụ thi công hạn chế, cùng với biến động giá xăng, dầu đã ảnh hưởng đến tiến độ. Một số đoạn đã hoàn thành các lớp nền, móng nhưng chưa thể triển khai các bước tiếp theo do thiếu vật liệu. Từ tháng 6, Ban Quản lý dự án đã triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung. Khi điều kiện thuận lợi, các nhà thầu tranh thủ tập kết vật liệu, tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi công.

Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp cũng tạo thêm áp lực về tiến độ. Tuyến đường đi qua địa hình phức tạp, nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn; một số khu vực phải điều chỉnh giải pháp thi công để bảo đảm an toàn công trình.

Ban Quản lý dự án cho biết, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc vẫn còn đáng kể và một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc bám sát từng đoạn tuyến, chủ động nguồn vật liệu, tháo gỡ mặt bằng và xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở đang là những nhiệm vụ then chốt để Dự án về đích theo kế hoạch.