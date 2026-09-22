Gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo loạt đại bàng Hoa Kỳ gồm Apple, Boeing, Warburg Pincus gợi mở kế hoạch phát triển tiếp theo tại Việt Nam

Apple muốn tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam

Tại cuộc gặp ông Tim Cook, Tổng giám đốc Apple, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện và những đóng góp của tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong những năm qua.

Hoạt động của Apple tại Việt Nam không chỉ thể hiện qua thị trường tiêu thụ sản phẩm mà còn thông qua mạng lưới đối tác sản xuất, chuỗi cung ứng công nghệ, các chương trình đào tạo nhân lực, phát triển dịch vụ số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khu vực kinh tế tư nhân được xác định là những động lực tăng trưởng quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple - Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn các tập đoàn công nghệ lớn như Apple tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác và đóng góp nhiều hơn vào quá trình nâng cao năng lực công nghệ cũng như chất lượng nguồn nhân lực trong nước.

Apple được đề nghị thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, lâu dài và cùng có lợi; không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn tham gia phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực và đào tạo thêm kỹ sư, chuyên gia công nghệ. Thông qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Về phía Apple, ông Tim Cook đánh giá cao tiềm năng phát triển, lực lượng lao động trẻ, năng động và môi trường hợp tác tích cực tại Việt Nam. Apple mong muốn tiếp tục mở rộng hiện diện, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, thúc đẩy những chương trình hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Đề nghị Boeing đưa Việt Nam từ thị trường tiêu thụ thành đối tác công nghiệp

Trong cuộc gặp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global kiêm Phó chủ tịch cấp cao Boeing, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hợp tác kéo dài hơn ba thập kỷ giữa tập đoàn hàng không Hoa Kỳ và Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nền tảng hợp tác hiện nay đã đủ lớn để hai bên hướng tới mục tiêu cao hơn, thay vì chỉ tập trung vào những đơn hàng máy bay hoặc các chương trình hợp tác riêng lẻ.

Việt Nam mong muốn từng bước xây dựng một hệ sinh thái hàng không có giá trị gia tăng cao, bao gồm sản xuất linh kiện, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng máy bay và đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tập đoàn được đề nghị phối hợp với các cơ quan và doanh nghiệp trong nước xây dựng chương trình cụ thể nhằm tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn trở thành nhà cung ứng của Boeing.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global kiêm Phó chủ tịch cấp cao Boeing. Ảnh: TTXVN

Chương trình này cần hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng chuẩn về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và quản trị sản xuất, qua đó từng bước gia tăng giá trị mua sắm và tỷ lệ sản xuất tại Việt Nam.

Một lĩnh vực khác được Việt Nam đặc biệt quan tâm là phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay, thường được gọi là MRO. Cùng với đó là các dịch vụ kỹ thuật hàng không, quản trị dữ liệu đội tàu bay, bảo dưỡng dự báo, số hóa hoạt động bảo dưỡng, tối ưu lịch bay và quản lý không lưu.

Việt Nam cũng mong muốn Boeing phối hợp xây dựng chương trình phát triển nhân lực hàng không dài hạn, từ đào tạo phi công, kỹ sư đến đội ngũ quản lý và chuyên gia kỹ thuật.

Về phía Boeing, ông Brendan Nelson đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng, có nhiều điều kiện thuận lợi. Tập đoàn định hướng hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, thẩm định, bảo trì, sửa chữa và đại tu máy bay; mở rộng đào tạo phi công, kỹ sư; hỗ trợ quản lý bay và kết nối với các đối tác Hoa Kỳ trong lĩnh vực hàng không.

Warburg Pincus được đề nghị đồng hành với Trung tâm tài chính quốc tế

Tại cuộc gặp ông Chip Kaye, Chủ tịch Warburg Pincus, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc quỹ đầu tư Hoa Kỳ đã đồng hành và rót vốn vào nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới và cần thêm những dòng vốn dài hạn, chất lượng cao. Nguồn vốn này không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà cần đi kèm năng lực quản trị, công nghệ, mạng lưới quốc tế và khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mở rộng ra thị trường khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng ông Chip Kaye, Chủ tịch Warburg Pincus. Ảnh: TTXVN

Các lĩnh vực Việt Nam khuyến khích Warburg Pincus tiếp tục đầu tư gồm hạ tầng công nghiệp và logistics, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, dịch vụ tài chính – fintech, công nghệ, y tế chất lượng cao và các ngành tăng trưởng mới.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Warburg Pincus đồng hành với quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; hỗ trợ hiện đại hóa thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết; phát triển quỹ đầu tư bất động sản, đồng thời huy động nguồn vốn tổ chức dài hạn cho hạ tầng và bất động sản.

Warburg Pincus cũng được kỳ vọng tham gia phát triển những doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh trong khu vực, hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn quản trị, ứng dụng công nghệ, cải thiện năng suất và tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ông Chip Kaye, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Warburg Pincus cho biết Warburg Pincus tập trung đầu tư vốn dài hạn vào những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng, tham gia hỗ trợ chiến lược, quản trị, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động. Lĩnh vực trọng tâm gồm công nghệ, tài chính, y tế và công nghiệp, phát triển bất động sản và các giải pháp vốn.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Warburg Pincus tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là AI, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, dịch vụ tài chính, y tế, logistics và các tài sản hạ tầng.

Thông tin về những kết quả hợp tác đầu tư tại Việt Nam thời gian qua, ông Chip Kaye bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy hạ tầng công nghiệp số và phát triển bền vững tại Việt Nam; góp phần kết nối giữa thị trường Việt Nam với thị trường trên thế giới.