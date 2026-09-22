Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội có thông báo quan trọng về kỳ lương hưu tháng 10

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 10 cho người thụ hưởng trên địa bàn. Theo đó, việc chi trả chế độ cho người hưởng qua tài khoản cá nhân sẽ thực hiện vào thứ sáu, ngày 2/10.

Bên cạnh đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện xây dựng phương án và tổ chức chi trả trực tiếp cho người hưởng tại các điểm chi trả ngay sau ngày 2/10. Tại kỳ chi trả tháng 9, Hà Nội có hơn 608.270 người hưởng với tổng kinh phí trên 4.547 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ nhận tiền qua ATM đạt 99,64%, tương ứng 606.111 người.

Theo điều phối của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian chuyển tiền qua tài khoản cá nhân trong tháng 10 được phân bổ theo 2 nhóm địa phương:

Nhóm chi trả vào ngày làm việc đầu tiên là thứ năm, ngày 1/10 (21 tỉnh, thành): TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau.

Bên cạnh đó, nhóm chi trả vào ngày làm việc thứ hai là thứ sáu, ngày 2/10 (13 tỉnh, thành): Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đồng Tháp.

Người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội có tài khoản ngân hàng chủ động kiểm tra biến động số dư theo các mốc thời gian nêu trên; trường hợp nhận tiền mặt lưu ý theo dõi lịch chi tiết do Bưu điện địa phương niêm yết.

Nhận lương hưu, an sinh xã hội qua tài khoản VNeID từ ngày 28/9

Từ ngày 28/9, Nghị định 320/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và bổ sung cơ chế chi trả lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Căn cứ Điều 9 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 9 Điều 5 Nghị định 320/2026/NĐ-CP cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được phép chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNeID của người thụ hưởng.

Trong đó, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên ứng dụng VNeID, cho phép người hưởng tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ để tiếp nhận tiền hưu trí, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội theo quy định tại Điều 3 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Như vậy, từ 28/9, người hưởng có thể đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và liên kết phương thức nhận tiền. Khi thực hiện chi trả theo phương thức này, tiền không nằm trong ứng dụng VNeID mà được chuyển đến tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động đã được tích hợp.

Trường hợp người thụ hưởng chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, hoặc chưa có văn bản ủy quyền nhận thay, vẫn tiếp tục được chi trả lương hưu, trợ cấp theo hình thức truyền thống hiện hành, không bị gián đoạn quyền lợi.