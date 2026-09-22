Việt Nam chỉ mất 2 năm để vượt Trung Quốc và Mỹ, lọt top 10 thế giới về một chỉ tiêu: 'Hé lộ' vai trò quan trọng của một tập đoàn quen thuộc với hàng triệu người dân

Tốc độ Internet của Việt Nam thăng hạng từ vị trí 37 lên top 10 thế giới chỉ trong vòng 2 năm

Theo Speedtest Global Index, tháng 12/2024, tốc độ tải xuống trung vị của mạng di động Việt Nam đạt 86,96 Mbps, đứng thứ 37 thế giới. Đây đã là một bước tiến đáng kể so với những tháng trước đó, trong bối cảnh các nhà mạng bắt đầu thương mại hóa 5G.

Đến tháng 7/2026, tốc độ này tăng lên 205,58 Mbps, giúp Việt Nam tăng 10 bậc so với kỳ trước và lần đầu tiên đứng thứ 10 toàn cầu.

Như vậy, trong vòng 19 tháng, tốc độ Internet di động của Việt Nam tăng thêm 118,62 Mbps, tương đương mức tăng khoảng 136,4%. Nói cách khác, kết quả tháng 7/2026 cao gấp khoảng 2,36 lần so với tháng 12/2024.

Thứ hạng mới đưa Việt Nam vượt qua một số nền kinh tế công nghệ hàng đầu. Ở bảng xếp hạng di động, Việt Nam (hạng 10) xếp trên Mỹ (hạng 12) và Trung Quốc (hạng 13). Không chỉ Internet di động, băng rộng cố định của Việt Nam cũng nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới., tốc độ 307,11Mbps của Việt Nam cao gấp 2,4 lần mức trung vị toàn cầu, chỉ đứng sau quốc gia dẫn đầu thế giới là Singapore với 451,14Mbps.

Điều này đưa Việt Nam lần đầu tiên có mặt trong nhóm 10 quốc gia nhanh nhất thế giới ở cả 2 hạng mục băng rộng di động và băng rộng cố định.

"Cú bứt tốc" của Internet Việt Nam vẫn chưa dừng lại

Đằng sau các con số đo tốc độ là khối lượng hạ tầng được dựng lên trong thời gian ngắn. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, vùng phủ 5G tại Việt Nam tăng từ 0,93% dân số năm 2023 lên 90,2% năm 2025, số trạm 5G tăng từ 184 trạm lên hơn 30.000 trạm.

Đến tháng 3, hạ tầng 4G phủ sóng 99,48% dân số, tạo lớp nền cho toàn bộ quá trình nâng cấp. Cả nước có 22,41 triệu thuê bao 5G, cho thấy công nghệ này đã bước qua giai đoạn thử nghiệm để đi vào phổ cập.

Trong bức tranh đó, Viettel giữ vai trò lực lượng triển khai lớn nhất. Ngày 15/10/2024, Viettel khai trương mạng 5G thương mại đầu tiên tại Việt Nam với 6.500 trạm phát sóng.

Riêng năm 2025, tập đoàn lắp đặt mới 23.500 trạm, nâng tổng số trạm đưa vào vận hành lên 30.000, đạt 90% vùng phủ ngoài trời và 70% vùng phủ trong nhà trên phạm vi toàn quốc. Khối lượng triển khai đưa Viettel vào nhóm 15 nhà mạng có số trạm 5G lớn nhất thế giới trong năm 2025.

Ngày 15/9, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã dừng phát sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc. Băng tần từng được khai thác cho 2G giờ được tận dụng cho công nghệ 4G và 5G. Đây là bệ đỡ để tốc độ Internet tại Việt Nam tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Có thể nhìn thấy trước viễn cảnh này bởi dải tần thấp 900MHz sở hữu đặc tính vật lý riêng của sóng vô tuyến: sóng đi xa và xuyên vật cản. Tại nông thôn, một trạm 900MHz có thể phủ bán kính 5-10km, rộng hơn nhiều lần các dải tần cao. Tại đô thị đông dân, một trạm 900MHz có thể đưa sóng xuyên tầng hầm, thang máy hay các phòng nằm sâu trong tòa nhà cao tầng.

Với khối băng tần mới, Viettel sở hữu đầy đủ ba lớp tần số: lớp thấp gồm 700MHz và 900MHz cho vùng phủ rộng, lớp trung và cao cho dung lượng tại khu vực đông người dùng, cho phép dùng đúng dải tần cho đúng địa hình.

Sau khi đưa vào khai thác, mạng Viettel dự kiến tăng tốc độ Internet thêm 10%, đồng thời mở rộng vùng phủ tại nông thôn, miền núi và hải đảo theo hướng tiết kiệm chi phí. Trên nền hạ tầng và tần số đã có, Viettel đặt mục tiêu cho năm 2026 là khoảng 50.000 vị trí trạm 5G với vùng phủ rộng đạt 97% dân số.

Mục tiêu này nằm trong lộ trình chung của ngành. Theo Cục Viễn thông, riêng năm 2026, tốc độ di động cần đạt 170Mbps, cố định 300Mbps, 99% dân số được phủ sóng 5G và 40% người dân truy cập được băng rộng 1Gbps. Xa hơn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 mạng 5G phủ sóng toàn quốc trên nền hạ tầng băng thông siêu rộng.

Tốc độ Internet giờ đây được nhìn nhận như chỉ số phản ánh năng lực cạnh tranh số của cả nền kinh tế, là hạ tầng nền tảng cho nhà máy thông minh, y tế từ xa, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật.

Vị trí thứ 10 thế giới vì vậy mang ý nghĩa vượt ra ngoài một con số xếp hạng: đó là điều kiện đầu vào cho lớp dịch vụ số mà Việt Nam đang đặt mục tiêu cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.







