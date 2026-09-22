Mac mini M6, chiếc máy tính nhỏ đang được Apple biến thành máy chủ AI cá nhân

Theo CNET, Mac mini đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng sử dụng AI cục bộ nhờ kích thước nhỏ, mức tiêu thụ điện thấp, hoạt động yên tĩnh cùng kiến trúc bộ nhớ hợp nhất của Apple Silicon. Với thế hệ M6, Apple tiếp tục đẩy lợi thế này lên một bước mới.

Mac mini M6 có giá khởi điểm 899 USD, cao hơn mức 799 USD của Mac mini M4. Máy sử dụng chip M6 với 12 nhân CPU và 12 nhân GPU. Đáng chú ý hơn là hệ thống xử lý AI được Apple mở rộng đáng kể, với hai Neural Engine 16 nhân cùng các bộ tăng tốc AI được tích hợp trong từng nhân GPU.

Theo những kết quả thử nghiệm ban đầu được CNET công bố, M6 thể hiện sức mạnh đáng chú ý trong các tác vụ AI. Trong Geekbench AI, con chip mới thậm chí vượt M5 Pro ở một số bài kiểm tra, dù M5 Pro sở hữu nhiều nhân CPU và GPU hơn.

Sự khác biệt này cho thấy Apple đang thay đổi cách định vị hiệu năng trên dòng chip của mình. Với các ứng dụng thông thường, số nhân CPU hay GPU vẫn đóng vai trò quan trọng. Khi AI trở thành một phần ngày càng lớn trong khối lượng công việc, khả năng xử lý mô hình trực tiếp trên thiết bị lại trở thành một thước đo khác.

Mac mini M6 cũng được hưởng lợi từ kiến trúc unified memory. CPU, GPU và Neural Engine có thể cùng truy cập một vùng bộ nhớ, giúp hạn chế việc phải sao chép dữ liệu giữa các thành phần khi xử lý những mô hình AI có kích thước lớn.

Nguồn ảnh: CNET

Nguồn ảnh: CNET

Băng thông bộ nhớ trên M6 cũng tăng đáng kể so với M4. Phiên bản 16 GB đạt tối đa 153 GB mỗi giây, trong khi các cấu hình từ 24 GB trở lên đạt 170 GB mỗi giây. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với các tác vụ AI cục bộ, vốn có nhu cầu rất lớn về bộ nhớ.

Apple thậm chí giữ nguyên thiết kế của Mac mini. Thân máy vẫn có kích thước khoảng 5 x 5 inch, cao gần 2 inch, trong khi hệ thống kết nối tiếp tục gồm USB C, Thunderbolt, HDMI, Ethernet và jack tai nghe. Người dùng có thể kết nối tối đa ba màn hình ngoài.

Cách Apple giữ nguyên thiết kế lại khá phù hợp với hướng đi mới. Mac mini không cần trở thành một cỗ máy lớn hơn để phục vụ AI. Một thiết bị nhỏ, ít tốn điện, có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài lại có những lợi thế riêng nếu được sử dụng như một máy chủ AI tại nhà hoặc văn phòng.

Tuy nhiên, mức giá của Mac mini M6 cũng đặt ra một bài toán khác. Cấu hình cơ bản 899 USD chỉ có 16 GB RAM và SSD 256 GB. Người dùng phải trả thêm nếu muốn tăng dung lượng lưu trữ hoặc bộ nhớ, trong khi RAM không thể nâng cấp sau khi mua.

Đây là điểm đáng chú ý khi AI ngày càng phụ thuộc vào bộ nhớ. Một mô hình AI lớn có thể nhanh chóng khiến 16 GB RAM trở thành giới hạn. Việc phải lựa chọn dung lượng ngay từ thời điểm mua máy đồng nghĩa chi phí thực tế để biến Mac mini thành một hệ thống AI mạnh có thể cao hơn đáng kể so với mức giá quảng cáo ban đầu.

Nguồn ảnh: CNET

Nguồn ảnh: CNET

CNET cũng cho thấy M6 không phải lúc nào cũng nhanh hơn M5 Pro. Ở những bài kiểm tra đa nhân hoặc đồ họa, M5 Pro vẫn có lợi thế nhờ số lượng nhân lớn hơn. Sự khác biệt của M6 nằm rõ hơn ở khả năng xử lý AI.

Điều này khiến Mac mini M6 trở thành một sản phẩm đáng chú ý không chỉ vì nó nhanh hơn thế hệ trước. Apple đang biến chiếc máy tính nhỏ vốn nổi tiếng nhờ giá bán và kích thước thành một nền tảng cho xu hướng AI cục bộ.

Nếu AI agent và các mô hình ngôn ngữ chạy trực tiếp trên máy tính tiếp tục phát triển, Mac mini có thể trở thành một dạng máy chủ AI cá nhân, hoạt động âm thầm bên cạnh người dùng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trung tâm dữ liệu của các hãng công nghệ. Câu chuyện đáng quan tâm nhất của M6 vì thế có thể không nằm ở chiếc máy nhỏ hơn, mà ở lượng công việc AI ngày càng lớn được đưa xuống chính chiếc máy tính đặt trên bàn làm việc./

*Nguồn: CNET

Vũ Hoàng