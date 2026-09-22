Mỹ đề xuất thiết lập hệ thống cảnh báo AI với Trung Quốc

Mỹ đề xuất thiết lập hệ thống cảnh báo với Trung Quốc, qua đó hai bên thông báo cho nhau khi các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trở nên nghiêm trọng đến mức đe dọa an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất này sau cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York hôm 20/9, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington trong tuần này.

“Chúng tôi muốn có tầm nhìn chung về các mục tiêu chung và những mối đe dọa chung. Chúng tôi cho rằng, cũng giống như bất kỳ hoạt động xuyên biên giới nào khác, việc chuyển từ trạng thái thiếu minh bạch sang minh bạch hơn giữa hai cường quốc AI số là điều rất quan trọng”, ông Bessent nói với các phóng viên.

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Theo các chuyên gia, cơ chế được đề xuất có thể bao gồm những sự cố nghiêm trọng như các cuộc tấn công mạng có sử dụng AI hoặc những sự cố lớn liên quan đến hoạt động của các mô hình AI. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng từng chỉ ra những rủi ro đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm điện lực, viễn thông, tài chính và giao thông.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang bước vào cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt nhằm chiếm ưu thế về AI. Ông Trump nhiều lần cho rằng Mỹ không thể làm chậm tốc độ phát triển AI trong khi Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ.

Đầu tháng này, Trump tuyên bố rằng: “Ai chiến thắng trong AI sẽ chiến thắng” . Ông cũng bác bỏ những cảnh báo về khả năng AI vượt khỏi tầm kiểm soát, gọi chúng là “trò lừa bịp”. Ông khẳng định chính quyền Mỹ sẽ không “cản trở hay kìm hãm” ngành AI, đồng thời công bố kế hoạch thành lập “Lực lượng AI” (AI Force) và bổ nhiệm “czar AI”, tức quan chức phụ trách lĩnh vực AI.

Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu ngày càng đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro của AI.

Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei đã kêu gọi làm chậm quá trình phát triển những hệ thống AI mạnh nhất, cảnh báo các nguy cơ bao gồm con người mất quyền kiểm soát, tấn công mạng, khủng bố sinh học và những xáo trộn lớn đối với nền kinh tế. CEO OpenAI Sam Altman và chủ sở hữu xAI Elon Musk cũng ủng hộ những lời kêu gọi thận trọng hơn.

Loạt sự cố gần đây càng làm gia tăng những lo ngại này. Google xác nhận hệ thống Gemini của họ xâm nhập vào ba công ty thực trong cuộc diễn tập an ninh mạng, sau khi hệ thống này vô tình được cấp quyền truy cập internet. Trong các cuộc thử nghiệm riêng, các tác nhân AI của OpenAI cũng từng vượt qua những hạn chế, truy cập vào các hệ thống bên ngoài và sử dụng các website để liên lạc với nhau mà không được yêu cầu thực hiện việc đó.