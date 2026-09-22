Người đàn ông 65 tuổi nhập viện cấp cứu sau 1 tháng nằm gối kiểu này

Ông Lý (Nghi Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc), 65 tuổi, vốn là giáo viên đã nghỉ hưu. Trước đây ông vẫn sinh hoạt điều độ, chăm tập thể dục nên không ai nghĩ có ngày ông gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Thế nhưng cách đây 3 tháng, khi đang đi dạo trong khu phố như thường lệ, ông Lý đột ngột đau đầu rồi rơi vào trạng thái mất ý thức, nói ngọng và liệt nửa người. Sau khi người dân phát hiện, liền gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định ông Lý bị đột quỵ nhồi máu não tại vùng hạch nền bên trái. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa qua khỏi cơn nguy kịch, di chứng sau cơn đột quỵ vẫn vô cùng nặng nề.

Ông Lý gần như mất hoàn toàn khả năng tự sinh hoạt, không thể tự ăn uống hay mặc quần áo. Cơ thể ông xuất hiện tình trạng tăng trương lực cơ, hạn chế cử động khớp và đau nhức chân tay dai dẳng, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người thân.

Khai thác tiền sử bệnh lý, bác sĩ ghi nhận ông Lý từng làm công việc đứng lớp cúi đầu suốt nhiều năm nên thường xuyên bị đau mỏi vùng cổ vai. Nghĩ đó chỉ là "bệnh nghề nghiệp" khi còn trẻ, về già thì là thoái hóa đốt sống cổ thông thường nên ông chưa bao giờ đi khám bài bản.

Nghe lời đồn rằng ngủ gối thật cao và cứng sẽ giúp cải thiện chứng thoái hóa cổ, ông Lý đã tự mua một chiếc gối như vậy về dùng. Chỉ sau 1 tháng ngủ trên chiếc gối mới, vùng đầu và cổ của ông ngày càng khó chịu, cho đến khi cơn đột quỵ bất ngờ ập đến.

Vì sao nằm gối quá cao có thể dẫn đến đột quỵ?

Phân tích về trường hợp của ông Lý, bác sĩ chuyên khoa thần kinh Zhang Huiqi (Trung Quốc) cho biết, không phải ai nằm gối cao cũng bị đột quỵ, nhưng với ông Lý thì việc sử dụng chiếc gối kê quá cao chính là tác nhân trực tiếp kích hoạt biến cố đột quỵ.

Khi nằm trên chiếc gối cao và cứng, cột sống cổ của người ngủ bị uốn cong về phía trước quá mức trong nhiều giờ liền. Tư thế bất thường này khiến các động mạch đốt sống và động mạch cảnh hai bên bị kéo căng, chèn ép nghiêm trọng. Sự chèn ép kéo dài làm trầm trọng thêm tình trạng hẹp lòng mạch sẵn có, cản trở dòng máu lưu thông lên nuôi não.

Bác sĩ Zhang lưu ý thêm, đối với những người cao tuổi có sẵn các bệnh lý nền tiềm ẩn như huyết áp cao, mỡ máu hay tình trạng xơ vữa động mạch mà không hề hay biết, áp lực kéo căng này cực kỳ nguy hiểm. Sự chèn ép này có thể làm nứt vỡ mảng xơ vữa, kích thích hình thành cục máu đông trôi lên não, hoặc gây ra hiện tượng bóc tách động mạch dẫn đến cơn đột quỵ nhồi máu não cấp tính.

May mắn, sau hơn 2 tháng kiên trì điều trị phục hồi chức năng toàn diện, ông Lý đã tỉnh táo trở lại. Khả năng vận động tay chân cải thiện rõ rệt và bắt đầu có thể tự đi lại với sự trợ giúp của dụng cụ tập đi.

Chọn gối đúng cách để đảm bảo sức khỏe

Tình trạng đau mỏi cổ ngày càng gia tăng do thói quen sử dụng thiết bị điện tử cúi đầu quá lâu, ngồi sai cách. Việc lựa chọn và sử dụng gối đúng cách không chỉ bảo vệ đốt sống cổ mà còn hạn chế tối đa nguy cơ cản trở tuần hoàn máu não dẫn tới đột quỵ.

Dưới đây là một số lưu ý khi chọn và sử dụng gối:

-Chiều cao của gối tương thích với tư thế ngủ

Ảnh minh họa.

Chiều cao của gối phải tương thích với tư thế ngủ. Đối với người có thói quen nằm ngửa, chiều cao gối lý tưởng nên xấp xỉ chiều cao của một nắm tay, dao động khoảng 8cm đến 12cm. Đối với người thích nằm nghiêng, độ cao của gối nên bằng với độ rộng của một bên vai.

-Chọn gối đúng kích thước

Theo chiều rộng của vai: vai bạn càng rộng, gối phải càng lớn. Và vì nam giới có vai rộng hơn so với nữ giới nên họ cần gối lớn hơn. Điều này sẽ giúp lấp đầy khoảng trống giữa vai và đầu kèm theo giữ cho tư thế thẳng, ví dụ, giữ cho cột sống và lồng ngực trên (khu vực dưới cổ) thẳng hàng

-Độ cứng của gối

Ảnh minh họa.

Luôn đảm bảo gối không quá mềm hoặc quá cứng. Gối quá mềm có thể dẫn đến dồn lực lên đầu, gây vẹo cổ và đầu. Đây có thể là lý do giải thích tại bạn cảm thấy đau cổ hoặc cứng cổ khi thức dậy buổi sáng. Mặt khác, dừng gối quá cứng cũng gây nhiều áp lực lên đầu, ảnh hưởng tới cổ. Do vậy cần chọn một chiếc gối có độ cứng trung bình.

-Vị trí đặt gối

Vị trí đặt gối chuẩn xác là phải đỡ trọn vẹn cả phần đầu, cổ và vùng sau đầu. Việc đặt gối đúng vị trí sẽ giúp nâng đỡ trọn vẹn đường cong sinh lý của cổ, giữ cho cột sống cổ luôn duy trì trạng thái ổn định tự nhiên suốt đêm.

Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý đến chất liệu vải gối. Mặc dù gối cotton là lựa chọn thích hợp hơn so với những loại gối bằng chất liệu tổng hợp hoặc nylon vì gối cotton thông thoáng và có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, có một số trường hợp dị ứng do sử dụng gối cotton. Sự có mặt của những hạt bông tốt trong gối cotton được cho là tác nhân gây phản ứng dị ứng dẫn tới viêm mũi dị ứng. Trong trường hợp này, hãy thay thế gối cotton bằng gối sợi