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Gia đình 3 người phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc sau khi ăn trứng, bác sĩ cảnh báo lỗi sai cực nhiều người mắc

| | Sống

Trứng là thực phẩm quen thuộc với nhiều gia đình, dễ ăn lại an toàn cho hầu hết mọi người. Thế nhưng chỉ một lỗi sai này cũng có thể khiến nó trở thành nguồn gây ngộ độc cho cả gia đình.

Mới đây, một gia đình ba người ở Thẩm Dương (Trung Quốc) đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng luộc. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh này đã truy tìm nguồn gốc là do trứng đã được rửa bằng nước. Trứng rửa có vẻ sạch hơn, nhưng thực tế không phải vậy.

Chương trình "Địa điểm thí nghiệm" của kênh Khoa học và Giáo dục CCTV đã mang một hộp mẫu trứng đến Viện Nghiên cứu Thức ăn chăn nuôi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc để tiến hành các thí nghiệm liên quan.

Các chuyên gia phân tích cho thấy nguyên nhân gây ngộ độc có thể là do vi khuẩn xâm nhập vào trứng đã rửa, dẫn đến hư hỏng. Các thí nghiệm cho thấy trứng đã rửa có lượng vi khuẩn nhiều gấp 3 đến 4 lần so với trứng chưa rửa.

Theo báo cáo, trong quá trình vận chuyển và bảo quản, trứng có thể tích tụ một lượng lớn vi khuẩn trên vỏ, chẳng hạn như Salmonella và Staphylococcus aureus, gây hại cho sức khỏe con người. Vỏ trứng có một lớp màng bảo vệ giúp làm chậm sự xâm nhập của vi khuẩn một cách hiệu quả.

Việc rửa trứng làm hỏng lớp màng này, cho phép vi khuẩn từ vỏ và từ không khí xâm nhập vào trứng qua các lỗ nhỏ, gây hư hỏng.

Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh không thể tiêu diệt vi khuẩn; thực phẩm bảo quản quá mười ngày vẫn có thể gây viêm dạ dày ruột cấp tính khi nấu chín.

Ăn trứng ôi thiu có thể khiến các chất độc hại gây kích ứng đường tiêu hóa, dẫn đến ngộ độc thực phẩm và các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy.

Do đó, không nên rửa trứng khi bảo quản. Nếu vỏ trứng không sạch, bạn có thể lau nhẹ bằng khăn trước khi bảo quản để tránh trứng bị hỏng và gây ra các sự cố về an toàn thực phẩm.

Nếu trứng bạn mua đã được rửa sạch, lau khô, khử trùng và xịt dầu, bạn nên bóc bao bì ngay khi về nhà, bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ thấp và ăn càng sớm càng tốt. Bạn không cần phải tự rửa trứng.

Trước khi luộc trứng, bạn có thể nhanh chóng rửa sạch trứng với nước và cho ngay vào nồi; trứng phải được luộc chín hoàn toàn, vì trứng luộc lòng đào và trứng luộc trong nước sôi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nếu xuất hiện các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy hoặc sốt cao, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: 163.com

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Theo Họa Dã

Phụ Nữ Mới

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