Người dùng VietinBank, Agribank, Vietbank chú ý thay đổi sau để tránh bị trừ tiền trong tài khoản

Thời gian qua, hàng loạt ngân hàng lớn đã chính thức thông báo điều chỉnh tăng phí dịch vụ tin nhắn SMS thông báo biến động số dư. Động thái này bắt nguồn từ việc các nhà mạng viễn thông thay đổi cước phí, buộc các nhà băng phải điều chỉnh theo để bù đắp chi phí. Người dùng tài khoản ngân hàng cần nhanh chóng cập nhật thông tin và thay đổi thói quen để tránh những khoản trừ tiền không đáng có hằng tháng.

Theo đó, từ ngày 01/9/2026, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) điều chỉnh mức phí dịch vụ thông báo biến động số dư (BĐSD) tài khoản thanh toán (TKTT) qua tin nhắn SMS (sau đây gọi tắt là dịch vụ SMS BĐSD).

Các thay đổi cụ thể như sau:

- Đối với khách hàng phát sinh từ 14 tin nhắn SMS BĐSD/tháng trở xuống, mức phí dịch vụ: 16.500 VND/tháng (đã bao gồm VAT).

- Đối với khách hàng phát sinh từ 15 tin nhắn SMS BĐSD/tháng trở lên, VietinBank giữ nguyên chính sách hiện hành, áp dụng mức phí 880 VND/SMS (đã bao gồm VAT) theo số lượng tin nhắn SMS thực tế phát sinh trong kỳ.

Lưu ý: Chu kỳ tính phí và thời điểm thu phí dịch vụ không thay đổi. Chu kỳ tính phí được tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng và phí dịch vụ được thu trong tuần đầu tiên của tháng kế tiếp chu kỳ tính phí.

Mức phí mới sẽ được áp dụng trong đợt thu phí từ tuần đầu tháng 10/2026.

Trước đó, từ ngày 1/6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng đã có những điều chỉnh khắt khe hơn khi chỉ gửi SMS cho các giao dịch có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, thay vì 20.000 đồng như trước. Mức phí SMS của Agribank hiện dao động ở mức 10.000 đồng cho dưới 15 tin nhắn và cộng thêm 800 đồng cho các tin nhắn phát sinh tiếp theo.

Gần đây nhất là ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) cũng đã thông báo áp dụng mức phí mới theo số lượng tin nhắn SMS mà khách hàng phát sinh. Trong kỳ thu phí từ tháng 10 cho các phát sinh của tháng 9, khách hàng Vietbank nhận từ 20 tin nhắn trở xuống sẽ đóng mức phí cố định là 15.000 đồng mỗi tháng. Nếu vượt quá con số này, người dùng phải trả thêm 800 đồng cho mỗi tin nhắn dội lên. Mức trần tối đa khách hàng phải chịu có thể lên tới 200.000 đồng một tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Đứng trước sự thay đổi này, việc tiếp tục duy trì dịch vụ SMS banking truyền thống sẽ tiêu tốn của người dùng một khoản tiền không nhỏ mỗi năm. Lời khuyên từ các chuyên gia tài chính là người dùng hoàn toàn có thể chuyển sang sử dụng tính năng thông báo biến động số dư qua tin nhắn OTT ngay trên các ứng dụng ngân hàng số.

Hiện nay, hầu hết các nhà băng như Vietbank Digital Plus, VietinBank iPay hay Agribank Plus đều đang miễn phí hoàn toàn dịch vụ thông báo qua ứng dụng (OTT) cho người dùng. Khách hàng chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng đang sử dụng trên điện thoại thông minh, tìm đến phần cài đặt biến động số dư và chuyển kênh nhận thông báo từ SMS sang ứng dụng OTT.

Hình thức này không chỉ giúp tiết kiệm triệt để chi phí hàng tháng mà còn đảm bảo tính an toàn, bảo mật cao hơn rất nhiều so với tin nhắn SMS văn bản thông thường. Hơn thế nữa, thông báo qua ứng dụng thường không bị giới hạn về giá trị giao dịch tối thiểu, giúp bạn theo dõi sát sao mọi biến động tài chính dù là nhỏ nhất.