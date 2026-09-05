Profile ‘cực khủng’ của tân sinh viên duy nhất phát biểu tại lễ khai giảng của ĐH Bách khoa Hà Nội: Là cô gái ‘vàng’ của Việt Nam ở bộ môn này

Sáng nay (5/9), Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026–2027. Gần 10.000 tân sinh viên chính thức bắt đầu hành trình mới tại ngôi trường có 70 năm truyền thống đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đáng chú ý tại buổi lễ, Nguyễn Thị Bích Ngọc là tân sinh viên duy nhất đại diện sinh viên K71 chia sẻ những cảm xúc trong ngày đầu tiên trở thành sinh viên Bách khoa Hà Nội, đồng thời thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện để trở thành những Người Bách khoa trong thời đại mới.

Đại diện tân sinh viên K71, Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Ảnh: ĐH Bách khoa Hà Nội)

Theo tìm hiểu, trước khi trở thành tân sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông của Đại học Bách khoa Hà Nội, Bích Ngọc là học sinh chuyên Lý trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Hồi tháng 7 vừa qua, Bích Ngọc đã xuất sắc giành được huy chương Vàng tại Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam xếp trong nhóm 7 quốc gia có thành tích cao nhất kỳ thi.

Để kịp thời ghi nhận thành tích đặc biệt này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng tiền thưởng 500 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khen thưởng cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc (Ảnh: Báo điện tử tỉnh Ninh Bình)

Thực tế, trước khi giành HCV tại Olympic Vật lý quốc tế, năm lớp 12, nữ sinh này đã xuất sắc đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á (APhO).

Trong 2 năm lớp 10 và 11, Bích Ngọc là thủ khoa đầu vào của lớp chuyên Vật lý, giành Huy chương Vàng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên Khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ. Cũng năm lớp 11, em giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh; giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, dự thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế.

Cũng trong Lễ khai giảng sáng nay, một cựu sinh viên K41 Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội sở hữu thành tích ‘khủng’ cũng đã có những chia sẻ với hơn 10.000 tân sinh viên. Đó là anh Vương Quang Khải - nhà sáng lập Zalo.

Anh Vương Quang Khải, cựu sinh viên K41 Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà sáng lập Zalo (Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội)

Trở về ngôi trường đã gắn bó với những năm tháng đầu tiên của sự nghiệp, nhà sáng lập Zalo bày tỏ: “Với những người được đào tạo về kỹ thuật, điều quan trọng không chỉ là sở hữu những công nghệ tiên tiến mà còn là biết lựa chọn những vấn đề thực sự có ý nghĩa để giải quyết. Giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở thuật toán hay hệ thống, mà ở tác động tích cực mà nó tạo ra đối với cuộc sống con người”.

Anh Vương Quang Khải cũng nhắn gửi tới các tân sinh viên về hai tinh thần đã đồng hành cùng mình trong sự nghiệp: khát vọng và sự lãng mạn.

Sự lãng mạn ở đây không phải là tin rằng con đường phía trước luôn dễ dàng, mà là dám tin vào một điều có thể rất khó, chấp nhận khả năng thất bại nhưng vẫn cho rằng điều mình theo đuổi là đáng để thử.

Đó cũng là tinh thần của những thế hệ kỹ sư Bách khoa đi trước – những người đã bắt đầu từ những nguồn lực hạn chế nhưng luôn mang trong mình niềm tin rằng người Việt Nam có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị cho xã hội.