Phát hiện dấu vết dài 2,1 mét và 44 quả trứng lạ trên bãi biển: Cơ quan chức năng báo tin mừng sau đó

Bang Terengganu, Malaysia gần đây đã đón nhận một tin vui về sinh thái: một cá thể rùa da (Leatherback Turtle) – loài đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp – đã quay trở lại bãi biển Marang (Pantai Marang) để đẻ trứng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2017, khu vực này ghi nhận dấu vết rùa da lên bờ làm tổ. Lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 44 quả trứng rùa và hiện đã di dời toàn bộ về khu nuôi dưỡng để bảo vệ. Thông tin này khiến đông đảo người dân vô cùng bất ngờ và vui mừng.

44 quả trứng hé lộ danh tính vị khách bí ẩn

Theo tin từ truyền thông Malaysia SAYS, Cục Thủy sản bang Terengganu tuần này đã thông báo tin vui trên trang Facebook cá nhân. Cơ quan này cho biết vào ngày 1 tháng 9, khi lực lượng chức năng đi tuần tra tại bãi biển Marang đã phát hiện dấu vết bò bất thường và vô cùng to lớn của rùa biển với chiều rộng lên tới 2,1 mét. Kiểm tra kỹ hơn, họ tìm thấy một tổ rùa tại hiện trường.

Trong tổ, lực lượng chức năng phát hiện 44 quả trứng rùa, mỗi quả có đường kính khoảng 52 mm. Dựa trên dấu vết tại hiện trường và kích thước của trứng, Cục Thủy sản nhận định vị "khách quý" bí ẩn này chính là loài rùa da đã vắng bóng nhiều năm. Để nâng cao tỷ lệ nở thành công, toàn bộ 44 quả trứng đã được chuyển an toàn đến khu nuôi dưỡng Rantau Abang. Dự kiến trong khoảng 7 đến 9 tuần tới, những chú rùa con đầu tiên sẽ chào đời.

Trứng rùa da có đường kính khoảng 52 mm, to hơn đáng kể so với trứng rùa xanh và quả bóng bàn thông thường

Biến mất 9 năm, tại sao lại quay trở lại?

Rùa da là loài rùa biển có kích thước lớn nhất thế giới và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ cao. Cục Thủy sản bang Terengganu cho biết, lần gần nhất rùa da lên bờ tại đây là từ năm 2017. Do đó, phát hiện lần này là vô cùng quý giá, cho thấy các bãi biển ở Terengganu vẫn có cơ hội trở thành nơi cư trú và sinh sản an toàn cho chúng.

Rùa da là loài rùa biển có kích thước lớn nhất thế giới

Cục Thủy sản cũng nhân cơ hội này kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường biển: "Điều này nhắc nhở tất cả chúng ta phải tiếp tục giữ gìn bãi biển và đại dương sạch đẹp" để bảo vệ tài sản thiên nhiên quý giá, đồng thời hy vọng cả 44 quả trứng đều sẽ nở thuận lợi để các chú rùa da con có thể bơi ra đại dương bao la.

Sự kiện này sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn, bài viết trên Facebook của Cục Thủy sản nhận được hơn 10.000 lượt thích và hơn 2.700 lượt chia sẻ. Nhiều cư dân mạng Malaysia tỏ ra rất hào hứng trước sự trở lại sau 9 năm của "gã khổng lồ đại dương", đồng thời gửi lời cổ vũ đến 44 chú rùa con sắp ra đời.

Nguồn: ETtoday