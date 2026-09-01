Việt Nam sắp hoàn thành công trình VIP để đón các nguyên thủ: Sàn 8.500m2, dùng lượng nhôm tương đương hơn 150 tấn, mái được ví như “đại bàng biển bằng thép”

Cuối tháng 8/2026, nhìn từ trên cao, hình dáng đặc biệt của nhà ga VIP sân bay Phú Quốc đã hiện lên khá rõ. Hai phần mái mở rộng về hai phía như đôi vây, phần thân uốn cong rồi thu nhỏ dần về phía sau. Sun Group ví công trình này như một “đại bàng biển dựng bằng thép” nằm giữa khuôn viên rộng 5,3 ha.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, được xây dựng để phục vụ công tác đón tiếp nguyên thủ quốc gia và khách cấp cao tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đồng thời phục vụ các sự kiện trọng thể sau này.

Ảnh Chủ đầu tư

Dùng hơn 19.000m2 tấm nhôm, quy đổi tương đương trên 150 tấn

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất của công trình nằm ở lượng vật liệu nhôm được sử dụng.

Trong danh mục các dự án đã cung cấp vật liệu, AluAone - nhà sản xuất vật liệu nhôm kiến trúc - liệt kê công trình “VVIP Terminal - Phu Quoc, Vietnam” sử dụng hơn 19.000 m2 tấm nhôm hoàn thiện (Pre-Finished Aluminum Sheet). Vật liệu có độ dày 3 mm, bề mặt hoàn thiện bằng hệ PPG PVDF 3 lớp màu metallic.

Từ thông số được nhà cung cấp công bố, nếu quy đổi theo diện tích tối thiểu 19.000 m2, độ dày 3 mm và khối lượng riêng phổ biến của nhôm khoảng 2.700 kg/m3, riêng lượng tấm nhôm này có khối lượng lý thuyết khoảng 153,9 tấn, tức trên 150 tấn.

Con số này là phép quy đổi từ diện tích và độ dày vật liệu do nhà cung cấp công bố, không phải khối lượng nghiệm thu được chủ đầu tư công bố.

Ảnh Chủ đầu tư

Đáng chú ý, loại vật liệu nói trên là tấm nhôm đặc đã hoàn thiện bề mặt, khác với tấm nhôm composite có lớp lõi ở giữa. Theo thông tin từ AluAone, dòng sản phẩm này có thể được sử dụng cho các hạng mục như tường bao, soffit, ốp cột hay các bề mặt kiến trúc ngoài trời. Nhà sản xuất cũng cho biết hệ phủ PVDF được thiết kế cho các ứng dụng ngoại thất cần khả năng duy trì màu sắc và chống chịu điều kiện môi trường.

Việc lựa chọn và thi công vật liệu tại Phú Quốc còn phải giải quyết bài toán đặc thù của công trình nằm sát biển. Theo tài liệu cập nhật tiến độ của dự án, nắng gắt, gió mạnh và độ ẩm cao đồng thời tạo áp lực lên cả vật liệu lẫn quá trình thi công.

“Bộ xương” thép phía dưới mái cá đại bàng biển

Nếu lớp nhôm tạo nên bề mặt hoàn thiện, hệ kết cấu thép phía dưới mới là phần giúp công trình giữ được hình dáng đặc biệt.

Nhà ga có diện tích sàn khoảng 8.500 m2, được kiến trúc sư người Italy Marco Casamonti thiết kế với cảm hứng từ cá đại bàng biển - loài cá đuối lớn có đôi vây vươn rộng giống như cánh. Công trình vì vậy không đi theo dạng mái phẳng hay hình khối đối xứng thông thường mà sử dụng những đường cong tự do, mái mở rộng về hai phía rồi dần hạ thấp tại các rìa.

Theo E-Power, đơn vị tham gia thi công hệ mái, biên dạng mái có độ dốc thay đổi liên tục. Việc trắc đạc, gia công cấu kiện, định vị và lắp dựng trên cao vì thế phải bảo đảm độ chính xác cao để các đường cong kiến trúc không bị đứt gãy.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng từ đơn vị thi công hệ kết cấu, E-Power triển khai hệ mái nhôm và mái kính skyroof. Nhà thầu cho biết từng tấm nhôm Kalzip/standing seam và phần mái kính đều phải được tính toán về khả năng chịu tải trọng gió biển, chống ăn mòn do môi trường muối mặn và bảo đảm độ kín khít.

Ảnh Chủ đầu

Đến cuối tháng 8/2026, phần thô của nhà ga đã đạt khoảng 80%, riêng kết cấu thép mái đạt hơn 90%. Toàn bộ phần mái dự kiến hoàn thành trong tháng 9, công tác xây và trát cơ bản kết thúc vào tháng 10/2026. Công trường hiện duy trì khoảng 400-500 lao động mỗi ngày để nhiều hạng mục được triển khai song song.

Không gian bên trong tiếp tục sử dụng nhiều vật liệu đặc biệt

Sự kết hợp vật liệu không dừng lại ở lớp vỏ công trình.

Theo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, khu làm thủ tục nổi bật với hàng cột gỗ, hệ đèn dạng lưới gợn sóng và các bề mặt gỗ lấy cảm hứng từ kỹ nghệ thủ công truyền thống. Khu khởi hành sử dụng những mảng kính lớn cao sát trần nhằm đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong và mở tầm nhìn ra không gian bên ngoài.

Ở khu vực dành cho các đoàn quan chức cấp cao và nguyên thủ, thiết kế chuyển sang sắc thái trầm hơn với đá obsidian đen bóng, các đường kim loại ánh vàng. Tổng thể nội thất còn kết hợp gỗ, đá, kim loại tông đồng và gốm sứ; tâm điểm là tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh và sắc vàng gợi hình ảnh cá đại bàng biển.

Phối cảnh nhà ga khi hoàn thiện trong tương lai (Ảnh Chủ đầu tư)

Nhà ga được bố trí độc lập, có lối tiếp cận riêng nối trực tiếp tới sân đỗ tàu bay, không giao cắt với dòng khách thương mại. Theo phương án khai thác, công trình có thể phục vụ một chuyến A320 với khoảng 185-230 hành khách hoặc một chuyến chuyên cơ cùng đoàn tháp tùng tối đa 300 người.

Dự kiến đến tháng 3/2027, toàn bộ nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành sẽ được hoàn tất. Khi đó, hình hài “đại bàng biển bằng thép” rộng 8.500 m2 sẽ trở thành một trong những cửa ngõ đầu tiên đón các đoàn nguyên thủ và khách cấp cao tới Phú Quốc trước APEC 2027.