Ngân hàng cảnh báo quan trọng: 4 loại ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại kẻo mất sạch tiền

Theo thông tin từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và khuyến cáo của BAC A BANK, một trong những lỗ hổng bảo mật nguy hiểm mà nhiều người dùng mắc phải là lưu trữ ảnh chụp giấy tờ quan trọng trên điện thoại. Cụ thể, người dùng cần kiểm tra và xóa bỏ ngay ảnh chụp hai mặt Căn cước công dân, ảnh Hộ chiếu cá nhân, cùng với ảnh chụp hai mặt thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng.

Việc vô tư lưu trữ trong máy hoặc gửi những hình ảnh này qua các nền tảng mạng xã hội sẽ tạo kẽ hở vô cùng thuận lợi để hacker thu thập dữ liệu định danh. Chỉ với những bức ảnh này, kẻ gian có thể dễ dàng mạo danh bạn để thực hiện các khoản vay trực tuyến hoặc can thiệp vào tài khoản để đánh cắp toàn bộ tài sản.

10 khuyến cáo từ ngân hàng như sau:

- Khách hàng cần hết sức CẢNH GIÁC với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu truy cập đường link/quét mã QR Code dẫn đến trang web lạ hoặc cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng.

- Tuyệt đối KHÔNG lưu trữ trên thiết bị di động: Ảnh chụp 2 mặt CCCD/Hộ chiếu cá nhân, ảnh chụp 2 mặt thẻ ngân hàng/thẻ tín dụng và gửi qua mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

- KHÔNG cung cấp thông tin số thẻ, số CVV (ba số bảo mật ở mặt sau thẻ tín dụng), mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là Nhân viên ngân hàng.

- Tuyệt đối KHÔNG cung cấp mã xác thực OTP/Smart OTP cho bất kỳ ai.

- Khi thanh toán tại cửa hàng, Khách hàng cần trực tiếp quẹt thẻ, tuyệt đối KHÔNG trao thẻ cho nhân viên thu ngân để thanh toán.

- Tắt tính năng thanh toán mua sắm trực tuyến (Online) cho thẻ tín dụng khi không có nhu cầu sử dụng hoặc đăng ký điều chỉnh hạn mức giao dịch phù hợp với nhu cầu thực tế.

- KHÔNG lưu thông tin thẻ, cho phép điền tự động trên các nền tảng thanh toán trực tuyến.

- KHÔNG liên kết thẻ với ví điện tử thiếu kiểm chứng về uy tín.

- KHÔNG cho người khác mượn thẻ dưới bất cứ hình thức nào.

- KHÔNG sử dụng các dịch vụ rút tiền mặt qua POS, đáo hạn/đảo nợ thẻ tín dụng, giải ngân trên hạn mức thẻ...

Bên cạnh việc thắt chặt quản lý hình ảnh cá nhân, người dùng mạng cần giữ thái độ cảnh giác cao độ trước các tin nhắn, cuộc gọi hoặc email yêu cầu truy cập vào những đường link lạ hay quét mã QR code. Đây thường là thủ đoạn dẫn dụ nạn nhân vào các trang web giả mạo nhằm lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng. Trong mọi tình huống, một nguyên tắc bất di bất dịch cần nhớ là tuyệt đối không cung cấp thông tin số thẻ, ba số bảo mật CVV ở mặt sau thẻ tín dụng, mật khẩu hay mã xác thực OTP/Smart OTP cho bất kỳ ai. Tội phạm thường xuyên sử dụng chiêu trò tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ công an để gây áp lực, do đó việc giữ bí mật tuyệt đối các thông tin cốt lõi này là lớp phòng vệ vững chắc nhất.

Để bảo vệ an toàn cho chiếc ví của mình, việc hình thành thói quen thanh toán an toàn trong sinh hoạt hàng ngày là điều đặc biệt cần thiết. Khi thanh toán tại các cửa hàng, nhà hàng, khách hàng nên trực tiếp tự tay quẹt thẻ, tuyệt đối không giao thẻ cho nhân viên thu ngân khuất tầm nhìn. Đối với các giao dịch trên không gian mạng, người dùng không nên lưu thông tin thẻ hay cho phép điền tự động trên các nền tảng thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, nếu không có nhu cầu sử dụng thường xuyên, bạn nên chủ động tắt tính năng thanh toán trực tuyến cho thẻ tín dụng hoặc đăng ký điều chỉnh hạn mức giao dịch phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đặc biệt lưu ý khách hàng tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ dưới bất cứ hình thức nào và không liên kết thẻ với các ví điện tử thiếu kiểm chứng về mức độ uy tín. Đồng thời, người dân cần tránh xa các dịch vụ trái quy định như rút tiền mặt qua máy POS, đáo hạn hoặc đảo nợ thẻ tín dụng, giải ngân vượt hạn mức thẻ để không vô tình tiếp tay cho các hành vi gian lận tài chính và tự đẩy bản thân vào rủi ro mất tiền oan.