Đổi số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng, tôi có mất phí không?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Số điện thoại đăng ký với ngân hàng thường được sử dụng để nhận thông báo, xác thực giao dịch hoặc gắn với một số dịch vụ ngân hàng điện tử. Vì vậy, khi không còn sử dụng số điện thoại cũ, bạn nên cập nhật số mới với ngân hàng để tránh gián đoạn dịch vụ và bảo đảm an toàn cho tài khoản.

Đổi số điện thoại bằng cách nào?

Cách thực hiện phụ thuộc vào quy định và hệ thống của từng ngân hàng.

Khách hàng có thể đến trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch và xuất trình giấy tờ tùy thân để được xác minh, cập nhật thông tin. Một số ngân hàng còn cho phép thực hiện trên Internet Banking, Mobile Banking hoặc qua các kênh khác mà ngân hàng cung cấp.

Nếu số điện thoại cũ đã bị mất hoặc không còn sử dụng được, bạn nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được hướng dẫn. Bởi với một số phương thức thay đổi trực tuyến, khách hàng có thể phải xác thực thông qua số điện thoại đã đăng ký trước đó.

Đổi số điện thoại có mất phí không?

Việc này không có một mức phí chung áp dụng cho tất cả ngân hàng.

Hiện nay, phần lớn ngân hàng không thu phí khi khách hàng thay đổi số điện thoại đăng ký. Tuy nhiên, chính sách có thể khác nhau tùy từng ngân hàng và dịch vụ đi kèm. Vì vậy, trước khi thực hiện, bạn nên kiểm tra biểu phí hoặc hỏi ngân hàng mình đang sử dụng để biết chính xác.

Cũng cần phân biệt phí đổi thông tin số điện thoại với phí của các dịch vụ liên quan. Chẳng hạn, nếu bạn đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking với số điện thoại mới, dịch vụ này có thể có mức phí riêng theo biểu phí của ngân hàng.

Đổi số điện thoại xong cần lưu ý gì?

Sau khi cập nhật, bạn nên kiểm tra lại các dịch vụ đang gắn với số điện thoại cũ như SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking hoặc phương thức nhận mã xác thực để bảo đảm số mới đã được cập nhật đầy đủ.

Nếu số điện thoại cũ không còn thuộc quyền sử dụng của mình, việc cập nhật càng cần được thực hiện sớm. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập cho bất kỳ người nào tự xưng là nhân viên ngân hàng và chỉ thực hiện thay đổi thông tin qua các kênh chính thức.

Tóm lại, đổi số điện thoại đăng ký với ngân hàng thường không mất phí, nhưng khách hàng nên kiểm tra chính sách của ngân hàng mình sử dụng. Quan trọng hơn, sau khi đổi số, cần kiểm tra các dịch vụ liên quan để việc nhận thông báo và xác thực giao dịch không bị gián đoạn.