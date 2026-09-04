Gửi tiết kiệm online, khách có được nhận sổ?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khác với hình thức gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy, tiền gửi tiết kiệm online thường được thực hiện hoàn toàn trên kênh ngân hàng điện tử, vì vậy khách hàng không được cấp sổ tiết kiệm bản giấy. Thay vào đó, thông tin về khoản tiền gửi được ngân hàng ghi nhận, lưu trữ và quản lý trên hệ thống điện tử.

Sau khi hoàn tất giao dịch, khách hàng có thể đăng nhập ứng dụng hoặc Internet Banking để kiểm tra thông tin khoản tiền gửi. Tùy từng ngân hàng và sản phẩm, khách hàng có thể xem các nội dung như số tiền gửi, kỳ hạn, lãi suất, ngày gửi, ngày đáo hạn, phương thức nhận lãi và trạng thái khoản tiền gửi.

Về bản chất, sổ tiết kiệm giấy không phải là yếu tố duy nhất xác nhận quyền sở hữu đối với khoản tiền gửi. Đối với tiền gửi online, giao dịch được xác lập thông qua quy trình điện tử của ngân hàng và thông tin được ghi nhận trên hệ thống. Do đó, việc khách hàng không cầm trên tay một cuốn sổ giấy không đồng nghĩa khoản tiền gửi không được xác lập hoặc không có giá trị.

Một điểm khách hàng cần lưu ý là giữa “sổ tiết kiệm” và “chứng từ xác nhận tiền gửi” có thể có sự khác nhau. Sổ tiết kiệm bản giấy thường được sử dụng đối với khoản tiền gửi được mở tại quầy. Trong khi đó, với tiền gửi online, khách hàng có thể sử dụng thông tin giao dịch, thông báo xác nhận hoặc các hình thức xác nhận điện tử do ngân hàng cung cấp để theo dõi khoản tiền gửi.

Trong trường hợp cần sử dụng khoản tiền gửi để chứng minh tài chính, chẳng hạn phục vụ hồ sơ du học, xin visa, vay vốn hoặc các nhu cầu hợp pháp khác, khách hàng không nhất thiết phải có sổ tiết kiệm bản giấy. Tuy nhiên, yêu cầu về giấy tờ trong từng trường hợp có thể khác nhau. Khách hàng nên liên hệ ngân hàng nơi mở khoản tiền gửi để được hướng dẫn về việc cấp giấy xác nhận số dư, xác nhận tiền gửi hoặc chứng từ phù hợp với mục đích sử dụng.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng nên lưu ý rằng không phải mọi sản phẩm tiết kiệm online đều có cách thức quản lý và cung cấp chứng từ giống nhau. Mỗi ngân hàng có thể thiết kế quy trình riêng về việc mở, tất toán, gia hạn, rút tiền trước hạn cũng như cung cấp chứng từ cho khoản tiền gửi trực tuyến. Vì vậy, trước khi gửi tiền, khách hàng nên đọc kỹ điều kiện, điều khoản của sản phẩm và tìm hiểu cách thức ngân hàng xác nhận giao dịch.

Để bảo đảm quyền lợi, sau khi gửi tiết kiệm online, khách hàng nên kiểm tra lại toàn bộ thông tin khoản tiền gửi trên ứng dụng, đặc biệt là số tiền, kỳ hạn, lãi suất, ngày đáo hạn và phương thức nhận lãi. Đồng thời, nên lưu giữ các thông báo hoặc xác nhận giao dịch điện tử được ngân hàng cung cấp.

Như vậy, gửi tiết kiệm online không có sổ giấy không phải là dấu hiệu bất thường. Đây là đặc điểm của hình thức giao dịch điện tử, trong đó thông tin khoản tiền gửi được quản lý trên hệ thống ngân hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng giấy tờ để chứng minh khoản tiền gửi, nên chủ động đề nghị ngân hàng cung cấp loại chứng từ phù hợp với mục đích sử dụng.