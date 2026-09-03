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Tin vui cho khách hàng chuyển khoản từ 1 tỷ đồng tại ngân hàng này!

| | Smart Money

Hạn mức chuyển tiền tại ngân hàng này được nâng mạnh lên 1 - 5 tỷ đồng/lần, tùy gói dịch vụ khách hàng.

Tin vui cho khách hàng chuyển khoản từ 1 tỷ đồng tại ngân hàng này! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ ngày 25/8/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) chính thức điều chỉnh tăng hạn mức giao dịch trên ứng dụng Vietbank Digital Plus đối với nhiều nhóm khách hàng. Đáng chú ý, hạn mức chuyển tiền mỗi lần của một số gói dịch vụ được nâng lên từ 1 tỷ đồng, thậm chí có gói cho phép chuyển tới 5 tỷ đồng trong một giao dịch.

Theo thông báo của VIETBANK, việc điều chỉnh hạn mức tập trung vào 2 nhóm chính gồm tổng hạn mức của gói dịch vụ và hạn mức chuyển tiền từng lần, hạn mức giao dịch trong ngày.

Về tổng hạn mức gói dịch vụ/ngày, Gói eKYC chuyển đổi, Gói CBNV và Gói Silver đều tăng từ 1 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng/ngày. Gói 4.0 được nâng từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng/ngày. Các gói có hạn mức cao như 4.0 Ultra và 4.0 Ultra Plus tiếp tục giữ nguyên mức tối đa lần lượt là 5 tỷ đồng và 10 tỷ đồng/ngày.

Tin vui cho khách hàng chuyển khoản từ 1 tỷ đồng tại ngân hàng này! - Ảnh 2.

Nguồn: VIETBANK

Về hạn mức chuyển tiền từng lần và tổng hạn mức giao dịch trong ngày, khách hàng sử dụng Gói 4.0 Ultra Plus được nâng hạn mức chuyển tiền từng lần từ 1 tỷ đồng lên tới 5 tỷ đồng, trong khi tổng hạn mức giao dịch trong ngày vẫn duy trì ở mức 10 tỷ đồng. Gói 4.0 Ultra cũng được tăng hạn mức mỗi lần chuyển từ 1 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng.

Đối với các gói phổ biến khác như eKYC chuyển đổi, CBNV, Silver và 4.0, hạn mức chuyển tiền từng lần được nâng lên 1 tỷ đồng. Tổng hạn mức giao dịch trong ngày của các gói này cũng được điều chỉnh tăng, tùy từng loại dịch vụ.

Tin vui cho khách hàng chuyển khoản từ 1 tỷ đồng tại ngân hàng này! - Ảnh 3.

Nguồn: VIETBANK

VIETBANK cho biết, trường hợp khách hàng không có nhu cầu giao dịch với số tiền lớn, khách hàng có thể chủ động cài đặt hạn mức giao dịch trong ngày thấp hơn mức tối đa của gói dịch vụ đang sử dụng.

Việc thiết lập được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng Vietbank Digital Plus. Khách hàng vào mục cài đặt, chọn chức năng "Cài đặt hạn mức giao dịch", sau đó lựa chọn hoặc nhập hạn mức mong muốn, kiểm tra thông tin, xác nhận và thực hiện bước xác thực theo hướng dẫn.

Việc nâng hạn mức giao dịch được xem là tin vui đối với những khách hàng thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản số tiền lớn qua ngân hàng số, đặc biệt là nhóm khách hàng thực hiện giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, hạn mức giao dịch cao cũng đồng nghĩa với rủi ro thiệt hại lớn hơn nếu tài khoản hoặc thiết bị bị kẻ gian chiếm quyền kiểm soát.

Do đó, người dùng nên cân nhắc thiết lập hạn mức phù hợp với nhu cầu thực tế, không nhất thiết duy trì mức tối đa nếu ít phát sinh giao dịch lớn. Đồng thời, cần tuyệt đối bảo mật mật khẩu, mã OTP và thông tin xác thực, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng hoặc làm theo hướng dẫn của người lạ nhằm tránh nguy cơ mất tiền trong tài khoản.

Linh San

An ninh tiền tệ

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