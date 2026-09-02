"Một chiếc áo chi phí sản xuất 100 - 200 nghìn nhưng giá bán có thể lên tới 800 nghìn đến 2 triệu, còn bảo hiểm nhân thọ được giám sát rất chặt chẽ về giá sản phẩm"

Tại Tọa đàm: "Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để yên tâm" do Báo Nhân dân tổ chức mới đây, ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng, hiện nay các quy định quản lý của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nói chung cũng như bảo hiểm nhân thọ nói riêng khá hoàn thiện và rất chặt chẽ.

Ông khẳng định bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý và giám sát rất chặt chẽ từ Nhà nước.

Thứ nhất, về kiểm soát giá sản phẩm: Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khi đưa ra thị trường kinh doanh đều phải được Bộ Tài chính phê duyệt từ phương pháp tính phí đến cơ sở tính phí. Nói một cách nôm na, sản phẩm này đã được Nhà nước kiểm soát về mặt giá. Thí dụ, nếu như mua một chiếc áo sơ mi, chi phí sản xuất khoảng 100.000–200.000 đồng nhưng giá bán thương hiệu có thể là 800.000 đồng hay 2 triệu đồng do doanh nghiệp tự ấn định, thì đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, Nhà nước đã thực hiện giám sát rất kỹ về khâu giá.

Thứ hai, về bảo vệ quyền lợi người tham gia: Các quy định pháp luật được xây dựng nhằm nâng cao tối đa sự bảo vệ đối với khách hàng. Thí dụ, trước đây hầu hết các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên thực tế đều áp dụng thời gian cân nhắc 21 ngày (trong thời gian này, nếu khách hàng thay đổi ý định thì có quyền hủy hợp đồng và doanh nghiệp phải hoàn lại tiền). Hiện nay, các quy định đặc thù này đều đã được luật hóa chi tiết trong Luật Kinh doanh bảo hiểm mới.

Thứ ba, về tính minh bạch trong kê khai thông tin sức khỏe: Trước đây khách hàng thường gặp vướng mắc do không rõ doanh nghiệp yêu cầu kê khai thông tin, tình trạng sức khỏe đến mức độ nào và trong thời gian bao lâu. Quy định mới đã quy định rất rõ ràng về các câu hỏi, triệu chứng cụ thể cũng như giới hạn thời gian kê khai (thí dụ trong vòng 3 năm).

Thứ tư, về giám sát quá trình tư vấn: Hiện nay quy định bắt buộc tư vấn viên phải ghi âm quá trình tư vấn đối với một số sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Đồng thời, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu này trong vòng 5 năm nhằm giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng tư vấn.

Như vậy, Nhà nước và cơ quan quản lý đã làm rất tốt việc ban hành các quy định chặt chẽ để bảo vệ người tham gia bảo hiểm.

Theo ông Ngô Trung Dũng, về vấn đề củng cố và bảo đảm niềm tin lâu dài của khách hàng, yếu tố cốt lõi vẫn quay trở lại hai trọng tâm chính: Sự quản lý và giám sát toàn diện từ cơ quan quản lý Nhà nước; Nỗ lực tiêu chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và tăng cường quản lý đội ngũ tư vấn viên từ phía các doanh nghiệp bảo hiểm. Đó chính là những giải pháp then chốt để củng cố niềm tin của thị trường.