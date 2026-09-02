Có vàng rồi, nên mua thêm hay gửi tiết kiệm lãi suất 8-9%? Chuyên gia chỉ ra điểm mấu chốt

Vàng có còn dư địa tăng giá?

Tại Talkshow “Hết thời tiền rẻ, lãi suất 14%: Bất động sản cắt lỗ 30%, vàng hụt hơi – Dòng tiền đầu tư đi về đâu?” trên VTC News mới đây đặt vấn đề: Từ đầu năm đến nay, giá vàng biến động mạnh, có những nhịp điều chỉnh giảm khoảng 30% từ đỉnh. Trong bối cảnh lãi suất tại Việt Nam tăng cao, câu hỏi đặt ra là vàng có còn là tài sản hấp dẫn đối với nhà đầu tư hay không?

Chia sẻ về vấn đề này, ông Tô Anh Hùng, CEO REFI, Chuyên gia của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), cho biết giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố quốc tế. Nếu giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giá vàng trong nước cũng sẽ chịu tác động và không thể vận động theo một hướng hoàn toàn khác.

Theo ông Hùng, giá vàng là một loại hàng hóa chịu tác động của cung - cầu, nhưng nhà đầu tư cần nhìn vào những nguyên nhân khiến giá vàng biến động mạnh trong thời gian qua.

Giá vàng từng giảm từ hơn 5.000 USD xuống gần 4.000 USD/ounce, sau đó phục hồi lên khoảng 4.300 USD/ounce. Chỉ khoảng 2-3 tuần trước, giá cũng có thời điểm quanh mức 4.000 USD/ounce.

Một trong những yếu tố quan trọng là kỳ vọng của thị trường về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Khi lãi suất đồng USD tăng, các loại tài sản khác có xu hướng chịu áp lực giảm. Đặc biệt, vàng được giao dịch trên thị trường quốc tế bằng đồng USD nên biến động của đồng tiền này và chính sách lãi suất của Mỹ có ảnh hưởng lớn đến giá vàng.

Tại Việt Nam, thị trường cũng từng chứng kiến giá vàng có thời điểm lên khoảng 190 triệu đồng/lượng rồi giảm trở lại. Theo chuyên gia, những biến động này phản ánh tác động của nhiều yếu tố trên thị trường quốc tế, đồng thời cho thấy giá vàng trong nước cũng phải vận động theo diễn biến của thị trường thế giới.

Dù vậy, ông Hùng cho rằng nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn đang ở mức cao. Hiện nay, nhiều ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, đang tích cực mua vàng.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã có 21 tháng mua ròng liên tiếp tính đến tháng 7. Riêng trong tháng 7, PBOC mua ròng 20 tấn vàng, mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023.

Theo chuyên gia, diễn biến này cho thấy nhu cầu tích trữ vàng của các ngân hàng trung ương vẫn rất lớn. Bên cạnh đó, trong bối cảnh địa chính trị còn căng thẳng, vàng vẫn có những yếu tố hỗ trợ nhất định.

Ông Tô Anh Hùng, CEO REFI, Chuyên gia của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA)

Ông Hùng cũng lưu ý nhà đầu tư cần tính đến yếu tố mùa vụ khi đánh giá triển vọng giá vàng trong những tháng cuối năm. Tại nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, người dân thường có xu hướng mua vàng để tích trữ hoặc làm quà vào cuối năm. Điều này có thể tạo ra một chu kỳ tăng giá theo mùa.

Tuy nhiên, trước câu hỏi liệu giá vàng có tiếp tục phá đỉnh trong những tháng cuối năm 2026 hay không, ông Hùng cho rằng nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào một chiều tăng giá. Vàng hoàn toàn có thể tiếp tục phục hồi, nhưng cũng có thể giảm sâu hơn nếu các yếu tố quốc tế bất lợi.

“Sau những điều chỉnh liên quan đến thị trường vàng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế đã giảm đáng kể. Cá nhân tôi cho rằng đây là một điểm rất quan trọng, bởi nếu duy trì chênh lệch quá lớn, thị trường trong nước sẽ chịu nhiều vấn đề liên quan đến nguồn cung và hoạt động nhập khẩu vàng.

Thời gian qua, chúng ta cũng có nhiều chuyên án nhằm kiểm soát hoạt động ngoại tệ và các đường dây liên quan đến vàng, qua đó góp phần kiểm soát giá vàng. Cá nhân tôi mong Nhà nước tiếp tục duy trì các biện pháp này để giá vàng trong nước có thể vận động gần hơn với giá vàng quốc tế, từ đó việc kiểm soát thị trường sẽ tốt hơn”, ông Hùng nhấn mạnh.

Tiền gửi hay vàng: Chi phí cơ hội nằm ở đâu?

Theo CEO REFI, trong bối cảnh lãi suất tiền gửi đang ở mức khá tốt, trong khi vàng vẫn có thể biến động mạnh do các yếu tố địa chính trị và xung đột trên thế giới, việc lựa chọn giữa tiền gửi và vàng trước hết phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư.

“Với những người có mức độ chấp nhận rủi ro thấp, vàng có thể là một loại tài sản mang tính chất phòng thủ và họ có thể mua thêm. Nhưng với những người có mức độ chấp nhận rủi ro ở mức cân bằng, nếu đã có một lượng vàng nhất định, tôi nghĩ họ có thể cân bằng danh mục bằng tiền gửi tiết kiệm”, ông Hùng cho biết.

“Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm 8-9% như hiện nay, cá nhân tôi cho rằng đây là mức khá hấp dẫn. Vì vậy, chúng ta cần xem mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư hoặc của bản thân mình như thế nào, từ đó mới đưa ra quyết định phân bổ tài sản phù hợp”, ông nói.

Với cá nhân ông Hùng, nếu mức độ chấp nhận rủi ro ở trạng thái cân bằng và đã sở hữu một lượng vàng nhất định, ông sẽ lựa chọn tiền gửi tiết kiệm thay vì tiếp tục gia tăng tỷ trọng vàng.

Theo chuyên gia, nhà đầu tư cũng cần đánh giá khả năng phân tích của bản thân đối với từng loại tài sản. Nếu là các yếu tố trong nước, có thể phân tích tương đối rõ, đặc biệt với lãi suất. Nhưng với các yếu tố bên ngoài, khả năng phân tích sẽ khó khăn hơn.

“Vì vậy, với mỗi loại tài sản, chúng ta cần xem khả năng phân tích của bản thân đối với tài sản đó đến đâu. Nếu phân bổ quá nhiều tài sản vào vàng mà không thể phân tích được các biến động của thị trường, rủi ro sẽ rất lớn”, ông Hùng phân tích.

Giá vàng có thể từ 5.000 USD giảm xuống 4.000 USD và hoàn toàn có thể giảm sâu hơn, nhưng cũng có thể phục hồi. Do đó, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào mức sinh lời trong quá khứ mà bỏ qua rủi ro hiện tại.

Đặc biệt, ông Hùng lưu ý vàng đã tăng rất mạnh trong những năm gần đây và không còn ở một nền giá thấp. Vì vậy, nếu quyết định bổ sung vàng vào danh mục, nhà đầu tư cũng cần tính đến yếu tố này và cân nhắc tỷ trọng phù hợp với khả năng chịu rủi ro của mình.