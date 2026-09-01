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Công an tìm người từng có giao dịch chuyển khoản với Nguyễn Ánh Tuyết SN 1972

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Nguyễn Ánh Tuyết từng đưa ra nhiều thông tin gian dối về khả năng mua nhà giá ưu đãi để nhiều cá nhân chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. 

Quá trình điều tra xác định, bị can Nguyễn Ánh Tuyết (sinh năm 1972) đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về các mối quan hệ cá nhân, đồng thời quảng bá khả năng mua nhà giá ưu đãi, suất ngoại giao, nhận góp vốn đầu tư hoặc mua hộ bất động sản giá rẻ tại các dự án chung cư, biệt thự liền kề trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an tìm người từng có giao dịch chuyển khoản với Nguyễn Ánh Tuyết SN 1972- Ảnh 1.

Bằng các thủ đoạn trên, đối tượng tạo dựng lòng tin để nhiều cá nhân chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản. 

Tài liệu điều tra bước đầu cho thấy hành vi lừa đảo được thực hiện trong thời gian dài, với nhiều người có thể đã trở thành bị hại.

 Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người bị hại hoặc cá nhân biết thông tin liên quan đến vụ việc khẩn trương liên hệ cơ quan Công an để phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Người dân có thể liên hệ điều tra viên thụ lý vụ án theo số điện thoại 0978.442.388.

Hoặc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, số 15 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sự phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời của người dân sẽ góp phần làm rõ vụ án, bảo đảm xử lý khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
chuyển tiền

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