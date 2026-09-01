Điều tra 1,2 triệu chuyển qua ZaloPay Nguyễn Mạnh Quyền, công an bắt Nguyễn Minh Kiên

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 30/8/2026 cho biết, quá trình tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Bình Nguyên và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp điều tra, truy xét. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, cơ quan điều tra đã làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 26/8/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo từ Công an xã Bình Nguyên về vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản xảy ra cùng ngày. Nạn nhân là cháu N.Đ.T., sinh năm 2012, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, bị một nhóm thanh thiếu niên đe dọa, chiếm đoạt điện thoại và tiền trong tài khoản.

Hình ảnh bắt được 03 đối tượng - Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an xã Bình Nguyên, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 khẩn trương tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đến ngày 27/8/2026, cơ quan điều tra đã làm rõ 03 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Mạnh Quyền, sinh năm 2008; Nguyễn Văn Q., sinh năm 2010 và Nguyễn Minh Kiên, sinh năm 2007, đều trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 26/8/2026, Quyền điều khiển xe mô tô chở Kiên và Q. đi trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Bình Nguyên. Khi đến khu vực thôn Ngọc Canh, xã Bình Tuyền, nhóm này phát hiện cháu Đ.T.S., sinh năm 2012, trú tại xã Bình Xuyên, điều khiển xe máy điện chở cháu N.Đ.T. đi ngược chiều. Quyền dừng xe để Q. xuống chặn xe của hai cháu. Do đường vắng, lo sợ bị nhóm thanh thiếu niên đánh, cháu T. đã đưa điện thoại iPhone 14 cho Q. Sau đó, hai cháu tiếp tục đi theo nhóm này để xin lại điện thoại.

Tại khu vực sân đình Ngọc Canh, Q. yêu cầu cháu T. đưa tiền. Khi cháu T. không đồng ý, Q. tiếp tục đe dọa sẽ lấy điện thoại. Do lo sợ, cháu T. cung cấp mật khẩu ứng dụng ZaloPay trên điện thoại. Quyền sau đó sử dụng điện thoại của cháu T. đăng nhập vào ứng dụng và chuyển số tiền 1.250.000 đồng từ tài khoản của cháu T. sang tài khoản ZaloPay mang tên Nguyễn Mạnh Quyền.

Hình ảnh ghi lại các đối tượng - Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngày 27/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Kiên và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Q., Nguyễn Mạnh Quyền về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc cho thấy, việc quản lý, giáo dục, định hướng lối sống cho thanh thiếu niên có vai trò quan trọng trong phòng ngừa vi phạm pháp luật. Cùng với sự chủ động của lực lượng Công an, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương nhằm kịp thời phát hiện, giáo dục, ngăn ngừa các biểu hiện lệch chuẩn, góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ cơ sở.