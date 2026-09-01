Tiền trong tài khoản của người đã mất được xử lý như thế nào?

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Tiền trong tài khoản vẫn thuộc quyền sở hữu của người đã mất

Khi chủ tài khoản qua đời, số tiền trong tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm không bị mất và cũng không thuộc quyền sở hữu của ngân hàng. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, đây là tài sản của người đã mất và được xác định là di sản thừa kế. Để bảo đảm an toàn tài sản và thực hiện đúng quy định của pháp luật, ngân hàng sẽ tạm dừng hoặc hạn chế các giao dịch trên tài khoản sau khi nhận được thông tin về việc chủ tài khoản qua đời. Ngân hàng chỉ thực hiện chi trả khi xác định được đúng người có quyền hưởng di sản theo quy định.

Người thừa kế cần làm gì để nhận tiền?

Người thừa kế hoặc người được hưởng di sản theo di chúc cần liên hệ với ngân hàng nơi người đã mất mở tài khoản để làm thủ tục nhận tiền. Tùy từng trường hợp, ngân hàng có thể yêu cầu cung cấp giấy chứng tử, giấy tờ tùy thân, di chúc hợp pháp (nếu có), hoặc văn bản khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản cùng các giấy tờ chứng minh quyền thừa kế theo quy định của pháp luật.

Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và xác định đúng người có quyền nhận di sản, ngân hàng sẽ thực hiện chi trả hoặc chuyển tiền theo quy định. Trường hợp có nhiều người cùng được hưởng di sản, việc chi trả sẽ được thực hiện theo nội dung di chúc hoặc theo thỏa thuận của những người thừa kế. Nếu phát sinh tranh chấp về quyền thừa kế, ngân hàng thường chỉ giải quyết việc chi trả sau khi có bản án, quyết định hoặc văn bản có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền.

Để việc nhận tiền diễn ra thuận lợi, gia đình nên chủ động thông báo cho ngân hàng về việc chủ tài khoản đã qua đời và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn. Đồng thời, người thân không nên tự ý sử dụng thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking hoặc các phương thức giao dịch điện tử của người đã mất để rút hoặc chuyển tiền, bởi việc xử lý tài sản phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thừa kế.