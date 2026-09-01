Sẽ áp dụng mức phạt đến 50 triệu đồng với người nhận/chuyển tiền để thực hiện các giao dịch sau

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Đây là một bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý, từng bước đưa các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa vào khuôn khổ quản lý, đồng thời góp phần phòng ngừa các hành vi lợi dụng lĩnh vực này để thực hiện vi phạm pháp luật.

Theo quy định mới, nhà đầu tư trong nước thực hiện giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.

Theo Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15, tài sản mã hóa là một loại tài sản số, sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và các tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự, tài chính. Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, trong đó quy định việc thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và quản lý nhà nước đối với thị trường này.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc Nhà nước từng bước xây dựng cơ chế quản lý đối với tài sản mã hóa không đồng nghĩa với việc mọi loại "coin", "token", sàn giao dịch hay hình thức đầu tư được quảng cáo trên Internet đều được pháp luật Việt Nam cho phép.

Thực tế cho thấy, tài sản mã hóa có thể bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo, huy động vốn trái phép, che giấu, luân chuyển dòng tiền hoặc chiếm đoạt tài sản. Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các sàn giao dịch, ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc; những lời mời gọi "cam kết lợi nhuận cao", "lãi hằng ngày", "không có rủi ro", "coin sắp lên sàn" hoặc yêu cầu mua USDT, tài sản mã hóa rồi chuyển đến địa chỉ ví do người khác cung cấp.



Một thủ đoạn thường gặp là đối tượng tạo ra giao diện đầu tư giả, hiển thị lợi nhuận ảo hoặc cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ trong thời gian đầu để tạo lòng tin. Sau đó, khi nạn nhân muốn rút số tiền lớn, đối tượng đưa ra nhiều lý do như phải nộp "thuế", "phí xác minh", "phí mở khóa", "phí chống rửa tiền"... để tiếp tục yêu cầu chuyển tiền. Nếu nạn nhân tiếp tục thực hiện, số tiền bị chiếm đoạt có thể ngày càng lớn.

Do đó, trước khi tham gia giao dịch, đầu tư hoặc sử dụng dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa, người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư cần chủ động cập nhật, tìm hiểu các quy định mới về tài sản mã hóa; thận trọng trước những lời mời đầu tư với mức lợi nhuận bất thường, thiếu cơ sở pháp lý; không tham gia các hoạt động giao dịch, cung cấp dịch vụ trái quy định.

Đồng thời, nhà đầu tư cần bảo mật tuyệt đối thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP, khóa riêng tư và thông tin khôi phục ví; không cung cấp các thông tin này cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần lập tức dừng giao dịch, không tiếp tục chuyển tiền; lưu giữ đầy đủ chứng từ chuyển tiền, lịch sử giao dịch, địa chỉ ví, tài khoản liên quan và nội dung trao đổi để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến tài sản mã hóa cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định.