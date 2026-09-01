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Công an xác minh giao dịch 13.200.000 đồng từ tài khoản của Hán Quang Dung SN 1980

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Công an xã Dân Chủ (tỉnh Phú Thọ) đã nhanh chóng xác minh, phối hợp các đơn vị liên quan giúp anh Hán Quang Dung nhận lại đầy đủ 13,2 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi nhận được trình báo của người dân về việc chuyển nhầm 13,2 triệu đồng vào tài khoản của người không quen biết, Công an xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ, nhanh chóng xác minh, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan, hỗ trợ người dân nhận lại đầy đủ số tiền.

Trước đó, anh Hán Quang Dung (SN 1980, trú tại thôn An Lãng, xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ) đến Công an xã Dân Chủ trình báo về việc chuyển khoản nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng. Do sơ suất khi nhập thông tin, anh Dung đã chuyển số tiền 13,2 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết.

Công an xác minh giao dịch 13.200.000 đồng từ tài khoản của Hán Quang Dung SN 1980- Ảnh 1.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Dân Chủ khẩn trương xác minh thông tin giao dịch, đồng thời phối hợp với ngân hàng và các đơn vị chức năng để xác định chủ tài khoản nhận tiền.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định người nhận nhầm số tiền có địa chỉ thường trú tại Hà Nội. Công an xã Dân Chủ sau đó phối hợp với các đơn vị liên quan kết nối giữa hai bên, hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Nhờ sự phối hợp này, anh Hán Quang Dung đã nhận lại đầy đủ 13,2 triệu đồng chuyển nhầm.

Nhận lại được số tiền, anh Dung bày tỏ sự cảm ơn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Dân Chủ đã nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Qua vụ việc, Công an xã Dân Chủ khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận, ngân hàng và số tiền trước khi xác nhận.

Trường hợp không may chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời thông báo cho cơ quan công an khi cần thiết để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
giao dịch

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