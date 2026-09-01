Có 100 triệu gửi online tại Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, ACB, Sacombank... sau một năm nhận về bao nhiêu?

Theo khảo sát, mức cao nhất ở kỳ hạn này lên tới 7,8%/năm, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh lớn đang cùng niêm yết 6,8%/năm.

ACB hiện là ngân hàng có mức lãi suất nổi bật nhất trong nhóm được khảo sát, khi niêm yết tới 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng và giả định hưởng lãi cuối kỳ, sau một năm, khách hàng có thể nhận khoảng 7,8 triệu đồng tiền lãi, nâng tổng số tiền lên 107,8 triệu đồng.

Sacombank cũng nằm trong nhóm có lãi suất cao khi áp dụng mức 7,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Theo đó, khoản tiền 100 triệu đồng gửi trực tuyến có thể sinh lời khoảng 7,5 triệu đồng sau một năm, tổng tiền gốc và lãi đạt 107,5 triệu đồng.

Ở mức thấp hơn một chút, LPBank và Saigonbank cùng niêm yết lãi suất 7,2%/năm. Nếu gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng, số tiền lãi ước tính đạt 7,2 triệu đồng, tương ứng tổng số dư khi đáo hạn là 107,2 triệu đồng.

Bac A Bank áp dụng lãi suất 7,1%/năm cho kỳ hạn một năm. Với cùng khoản tiền ban đầu 100 triệu đồng, người gửi có thể thu về khoảng 7,1 triệu đồng tiền lãi, đưa tổng số tiền nhận được lên 107,1 triệu đồng khi đến hạn.

Một số ngân hàng khác như MBV, PGBank, VCBNeo và VIB đang có mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, 100 triệu đồng gửi online trong một năm có thể mang về khoảng 7 triệu đồng tiền lãi, tổng số tiền sau khi đáo hạn là 107 triệu đồng.

Big4 cùng mức 6,8%/năm, 100 triệu đồng nhận về bao nhiêu?

Đáng chú ý, trong nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng hiện đồng loạt ở mức 6,8%/năm theo bảng khảo sát.

Điều này đồng nghĩa, nếu gửi 100 triệu đồng tại 4 ngân hàng này và giữ khoản tiết kiệm đến ngày đáo hạn, khách hàng dự kiến nhận khoảng 6,8 triệu đồng tiền lãi, tổng cộng 106,8 triệu đồng.

Ngoài nhóm Big4, MB đang niêm yết lãi suất 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Nếu gửi 100 triệu đồng và hưởng lãi cuối kỳ, khách hàng có thể nhận khoảng 6,35 triệu đồng tiền lãi, tương ứng tổng tiền gốc và lãi đạt 106,35 triệu đồng.

Nhìn chung, với cùng 100 triệu đồng gửi trong một năm, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất trong nhóm khảo sát là ACB (7,8%/năm) và nhóm Big4 (6,8%/năm) tương đương khoảng 1 triệu đồng tiền lãi.

Đây là khoản chênh lệch đáng cân nhắc, song lãi suất không nên là yếu tố duy nhất khi lựa chọn nơi gửi tiền. Người gửi cũng cần xem xét nhu cầu sử dụng vốn, tính linh hoạt của sản phẩm và điều kiện tất toán trước hạn.