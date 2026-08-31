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Lãi suất ngân hàng 31/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngân hàng 31/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 31/8 tiếp tục phân hóa mạnh. ACB giữ mức cao nhất 7,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, trong khi Sacombank niêm yết 7,5%/năm. LPBank và Saigonbank cùng ở mức 7,2%/năm, còn nhóm Big4 duy trì 6,8%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 35 ngân hàng, mặt bằng lãi suất tiền gửi ngày 31/8 cho thấy khoảng cách khá lớn giữa các nhà băng, đặc biệt ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB đang niêm yết mức lãi suất cao nhất, đạt 7,8%/năm.

Ngân hàng này cũng duy trì lãi suất ở mức cao tại các kỳ hạn 6 và 9 tháng, lần lượt là 7,6% và 7,7%/năm.

Đứng thứ hai là Sacombank với 7,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đáng chú ý, ngân hàng này niêm yết 7,2%/năm ở cả kỳ hạn 6 và 9 tháng, trong khi kỳ hạn 18 tháng cũng đạt 7,5%/năm.

LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

LPBank áp dụng 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm cho 9 tháng và 7,15%/năm cho 18 tháng. Saigonbank lần lượt niêm yết 6,9%, 6,7% và 7%/năm ở các kỳ hạn này.

Bac A Bank đứng tiếp theo với mức 7,1%/năm.

Nhóm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, có 9 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Như vậy, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với ACB.

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Techcombank niêm yết 6,75%/năm, SHB 6,5%/năm, MB 6,35%/năm và VPBank 6,2%/năm.

Chênh lệch lãi suất lên tới 4,1 điểm %

Ở chiều ngược lại, SCB có mức lãi suất thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng, ở 3,7%/năm.

Một điểm đáng chú ý là SCB có sự khác biệt lớn giữa lãi suất kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng.

Theo ghi chú trong biểu lãi suất, SCB điều chỉnh lãi suất tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng lên 8,7%/năm, từ mức 3,9%/năm trước đó. Mức 8,7%/năm này cao hơn đáng kể so với lãi suất 12 tháng của tất cả ngân hàng trong bảng.

Một số ngân hàng khác đang niêm yết dưới 6%/năm gồm Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm, KienlongBank 5,5%/năm, GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Lãi suất niêm yết chỉ là mức tham khảo

Mức lãi suất cao có thể tạo ra khác biệt đáng kể về tiền lãi, đặc biệt với các khoản tiền gửi lớn. Tuy nhiên, người gửi tiền cần so sánh trên cùng kỳ hạn và cùng điều kiện áp dụng.

Ngoài mức lãi suất, khách hàng nên kiểm tra số tiền gửi, hình thức gửi trực tuyến, phương thức trả lãi và quy định khi rút trước hạn trước khi quyết định.

Lưu ý: Lãi suất trong bảng là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng, áp dụng cho khách hàng cá nhân và được cập nhật đến ngày 31/8/2026. Đây là mức lãi suất tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm, kỳ hạn, số tiền gửi và điều kiện áp dụng của mỗi ngân hàng.

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, có tiền nên gửi ngân hàng nào để hưởng lãi suất cao nhất?

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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