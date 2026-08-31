Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, có tiền nên gửi ngân hàng nào để hưởng lãi suất cao nhất?

Kỳ hạn 3 tháng

Ở kỳ hạn ngắn 3 tháng, mặt bằng lãi suất cao nhất theo khảo sát là 4,75%/năm. Mức này được áp dụng tại khá nhiều ngân hàng như ACB, Sacombank, Saigonbank, Bac A Bank, MBV, PGBank, VCBNeo, BVBank, OCB, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, MSB, TPBank, Viet A Bank, PVcomBank và NCB.

Trong khi đó, một số ngân hàng có mức lãi suất thấp hơn như LPBank, Techcombank, SHB và VPBank cùng ở mức 4,65%/năm.

Như vậy, với khoản tiền chỉ có nhu cầu gửi ngắn hạn, người gửi không có quá nhiều khác biệt về lựa chọn lãi suất khi mức cao nhất đang tập trung quanh 4,75%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng

Theo khảo sát, ACB đang có lãi suất cao nhất với 7,6%/năm, vượt lên trên Sacombank với 7,2%/năm và Bac A Bank với 7,05%/năm.

Nhóm ngân hàng trả lãi suất 7%/năm gồm LPBank, MBV và VCBNeo. Trong khi đó, nhiều ngân hàng khác cũng duy trì mức lãi suất khá cao, từ 6,6-6,9%/năm, như Saigonbank, PGBank, BVBank, OCB, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Kỳ hạn 9 tháng

Với kỳ hạn 9 tháng, ACB tiếp tục đứng đầu với mức lãi suất 7,7%/năm. Sacombank theo sát phía sau với 7,2%/năm. Bac A Bank đạt 7,05%/năm, trong khi MBV và VCBNeo cùng niêm yết 7%/năm.

LPBank đang áp dụng lãi suất 6,9%/năm, còn Saigonbank, PGBank và BVBank cùng ở mức 6,7-6,9%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng

Ở kỳ hạn phổ biến 12 tháng, ACB đang dẫn đầu bảng khảo sát với lãi suất 7,8%/năm.

Sacombank đứng thứ hai với 7,5%/năm. LPBank và Saigonbank cùng áp dụng mức 7,2%/năm, trong khi Bac A Bank niêm yết 7,1%/năm.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB.

Nhiều ngân hàng lớn khác đang áp dụng mức từ 6,5-6,9%/năm cho kỳ hạn này. Chẳng hạn, Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm; Techcombank là 6,75%/năm; MB ở mức 6,35%/năm.

Đáng chú ý, SCB có chính sách lãi suất đặc biệt cho kỳ hạn 13 tháng lên tới 8,7%/năm, tăng mạnh so với mức 3,9%/năm áp dụng từ ngày 22/8/2026.

Kỳ hạn 18 tháng

Ở kỳ hạn 18 tháng, Sacombank đang dẫn đầu với 7,5%/năm. LPBank đứng sau với 7,15%/năm, Saigonbank đạt 7%/năm.

Bac A Bank áp dụng 6,95%/năm, trong khi nhiều ngân hàng như MBV và VCBNeo cùng niêm yết 7%/năm.

Các mức lãi suất nêu trên là lãi suất huy động được các ngân hàng niêm yết trên website tại thời điểm khảo sát, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền theo hình thức trực tuyến. Lãi suất thực tế khách hàng được hưởng có thể khác nhau tùy thuộc vào số tiền gửi, kỳ hạn, phân hạng khách hàng, hình thức gửi tiền và các chương trình ưu đãi của từng ngân hàng tại từng thời điểm. Khách hàng nên kiểm tra trực tiếp biểu lãi suất và điều kiện áp dụng trước khi quyết định gửi tiền.

Người gửi tiền cần lưu ý gì?

Bên cạnh việc so sánh lãi suất, người gửi tiền nên cân nhắc kỳ hạn phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn, tránh chạy theo mức lãi suất cao nhưng phải tất toán trước hạn khi phát sinh nhu cầu tiền mặt. Trong nhiều trường hợp, rút tiền gửi trước hạn có thể khiến khoản tiền chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn.

Người gửi cũng nên ưu tiên lựa chọn ngân hàng và tổ chức tín dụng được cấp phép, hoạt động chính thống, kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trước khi gửi tiền. Đặc biệt, cần cảnh giác với các lời mời gọi gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc "ủy thác" hưởng lãi suất cao bất thường trên mạng xã hội, qua tin nhắn hay các ứng dụng không rõ nguồn gốc.