Vietcombank tuyển dụng quy mô lớn gần 200 nhân viên, không yêu cầu kinh nghiệm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo mở đợt tuyển dụng tập trung mang tên Đợt VI.2026, với tổng cộng 202 chỉ tiêu trải rộng tại 31 chi nhánh và Sở Giao dịch trên khắp cả nước.

Phần lớn chỉ tiêu không yêu cầu kinh nghiệm (196 vị trí), tập trung vào vị trí chuyên viên khách hàng với 162 chỉ tiêu; tiếp đến là kế toán, giao dịch viên với 29 chỉ tiêu; công nghệ thông tin 4 chỉ tiêu và ngân quỹ 1 chỉ tiêu. Ngoài ra còn 6 chỉ tiêu chuyên viên khách hàng dành riêng cho nhóm ứng viên có kinh nghiệm.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng với 102 chỉ tiêu, gồm 80 vị trí chuyên viên khách hàng và 22 vị trí kế toán, giao dịch viên, chiếm khoảng một nửa tổng chỉ tiêu của cả đợt. Xếp sau là chi nhánh Biên Hòa (Đồng Nai) với 13 chỉ tiêu, chủ yếu ở mảng khách hàng, và chi nhánh Lào Cai với 9 chỉ tiêu khách hàng. Một số chi nhánh khác cũng có nhu cầu tuyển đáng kể như Tân Định (TP. Hồ Chí Minh) với 9 chỉ tiêu, Hải Dương với 6 chỉ tiêu, Kỳ Đồng (TP. Hồ Chí Minh) với 6 chỉ tiêu và Huế với 5 chỉ tiêu.

Về hình thức thi tuyển, Vietcombank áp dụng hai hướng khác nhau tùy theo hồ sơ ứng viên. Với ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thông thường, quá trình tuyển chọn gồm hai vòng là thi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phỏng vấn.

Riêng nhóm được xếp vào diện sinh viên xuất sắc thì chỉ phải tham gia một vòng phỏng vấn, được miễn hoàn toàn vòng thi kiến thức. Để được công nhận là sinh viên xuất sắc, ứng viên phải tốt nghiệp loại xuất sắc trong vòng 12 tháng tính từ ngày cấp bằng đến thời điểm nộp hồ sơ tại một trong các trường gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP.HCM và Đại học Kinh tế TP.HCM, đồng thời phải đạt trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 7.0, TOEIC 785, TOEFL 550 hoặc C1-CEFR trở lên, cùng chứng chỉ tin học văn phòng hạng B trở lên.

Đối với các vị trí không yêu cầu kinh nghiệm, hạn nộp hồ sơ trực tuyến kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026. Trong khi đó, các vị trí có yêu cầu kinh nghiệm được nhận hồ sơ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 hoặc cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Vietcombank cũng đưa ra một số lưu ý quan trọng dành cho ứng viên. Ngân hàng chỉ tiếp nhận hồ sơ của ứng viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung hoặc liên kết, không chấp nhận hệ liên thông, tại chức, văn bằng hai hay hình thức vừa học vừa làm; bằng thạc sĩ trở lên chỉ được xem là tiêu chí ưu tiên cộng thêm chứ không bắt buộc.

Mỗi ứng viên chỉ được phép nộp hồ sơ vào một vị trí tại một chi nhánh duy nhất trong đợt tuyển dụng này; nếu phát hiện nộp đồng thời từ hai vị trí trở lên, Vietcombank có quyền loại thẳng hồ sơ khỏi toàn bộ đợt tuyển. Ngân hàng cũng khẳng định rõ không thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến công tác tuyển dụng, nhằm cảnh báo ứng viên trước các hình thức lừa đảo có thể lợi dụng danh nghĩa tuyển dụng của Vietcombank.