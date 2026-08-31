Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 31/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Đóng cửa phiên 31/8, ở phân khúc vàng nhẫn, SJC chốt phiên mua - bán ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng; PNJ ở 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng; DOJI ở 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá cao nhất nhóm, ở 145,9 - 149,9 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý niêm yết 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá mua vàng nhẫn cao nhất và thấp nhất trong nhóm khảo sát là 700.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu cao nhất với 149,9 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC - mức thấp nhất - 1,7 triệu đồng/lượng.

Với vàng miếng SJC, SJC, PNJ và DOJI chốt phiên cùng mua - bán ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp hơn, ở 145,1 triệu đồng/lượng, còn giá bán giữ ở 148,7 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết 145,4 - 148,7 triệu đồng/lượng.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC SJC 145,2 148,2 145,7 148,7 PNJ 145,7 148,7 145,7 148,7 DOJI 145,2 149,2 145,7 148,7 Bảo Tín Minh Châu 145,9 149,9 145,1 148,7 Phú Quý 145,4 148,4 145,4 148,7

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay hiện dao động quanh 4.340 USD/ounce, giảm 0,3% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 3,2% trong tuần giao dịch vừa qua.

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Cập nhật lúc 15h30 ngày 31/8, giá vàng trong nước nhìn chung ổn định so với cuối tuần trước, chỉ một số thương hiệu điều chỉnh giảm.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giữ nguyên mức giá mua – bán tại 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giữ mức 145,3 - 149,3 triệu đồng/lượng.

DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 145,7 triệu đồng/lượng tại PNJ, thấp nhất là 145,2 triệu đồng/lượng tại SJC và DOJI, chênh 500.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu cao nhất với 149,3 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 148,2 triệu đồng/lượng, chênh 1,1 triệu đồng/lượng.

Với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giữ mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua, xuống 145,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giữ ở 148,7 triệu đồng/lượng.

15h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,2 148,2 145,7 148,7 PNJ 145,7 148,7 145,7 148,7 DOJI 145,2 149,2 145,7 148,7 Bảo Tín Minh Châu 145,3 149,3 145,1 148,7 Phú Quý 145,4 148,4 145,4 148,7

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay hiện dao động quanh 4.330 USD/ounce, giảm gần 0,5% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 3,2% trong tuần giao dịch vừa qua.

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Cập nhật đầu giờ sáng 31/8, giá vàng trong nước được các thương hiệu niêm yết quanh vùng 145 - 150 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua - bán ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng; PNJ và Phú Quý cùng ở 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán cao nhất nhóm, ở 149,7 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 145,3 - 149,3 triệu đồng/lượng.

Với vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp hơn, ở 145,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giữ ở 148,7 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, chênh lệch giữa giá mua vàng nhẫn cao nhất và thấp nhất là 500.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI cao nhất với 149,7 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1,5 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,2 148,2 145,7 148,7 PNJ 145,7 148,7 145,7 148,7 DOJI 145,7 149,7 145,7 148,7 Bảo Tín Minh Châu 145,3 149,3 145,1 148,7 Phú Quý 145,7 148,7 145,7 148,7

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.460 USD/ounce, tăng gần 0,2% so với mức đóng cửa tuần trước. Trước đó, giá vàng đã giảm 3,2% trong tuần giao dịch vừa qua.

Giá vàng thế giới đảo chiều mạnh trong phiên cuối tuần, giảm hơn 3% sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát đi tín hiệu cứng rắn về lạm phát, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất.

Tại hội nghị Jackson Hole, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cho rằng Fed vẫn còn nhiều việc phải làm nếu các nhà hoạch định chính sách chưa tin rằng lạm phát cơ bản đang quay trở lại mục tiêu 2%.

Thông điệp này khiến nhà đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất. Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 tăng lên 58%, từ mức 36% trước bài phát biểu của ông Warsh. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 cũng lên tới 89%.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng, do kim loại quý không mang lại thu nhập từ lãi suất. Khi kỳ vọng lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu và đồng USD có xu hướng được hỗ trợ, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng chưa nên vội kết luận xu hướng tăng dài hạn của vàng đã kết thúc. Kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi những lo ngại về nợ công Mỹ, lạm phát dai dẳng và nhu cầu phòng vệ tài sản.

Đợt giảm mạnh sau Jackson Hole có thể giúp thị trường vàng giải tỏa tình trạng quá mua sau chuỗi tăng nóng. Nếu lực mua xuất hiện trở lại tại các vùng hỗ trợ quan trọng, giá vàng vẫn có khả năng phục hồi.

Trong ngắn hạn, 4.692 USD/ounce sẽ là ngưỡng quan trọng cần được chinh phục trở lại để củng cố xu hướng tăng. Nếu vượt qua vùng này, mục tiêu tiếp theo được giới phân tích theo dõi là 4.900 USD/ounce.

Ngược lại, nếu giá vàng không giữ được vùng 4.435 USD/ounce, đây sẽ là tín hiệu tiêu cực hơn đối với xu hướng ngắn hạn. Khi đó, thị trường có thể chuyển sang theo dõi các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Tâm lý của giới phân tích đối với triển vọng tuần tới cũng chưa hoàn toàn chuyển sang tiêu cực. Trong cuộc khảo sát mới nhất của Kitco với 21 chuyên gia Phố Wall, 10 người, tương đương 48%, dự báo giá vàng tăng; 6 người, chiếm 29%, cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm; 5 người còn lại nhận định thị trường có thể đi ngang.

Nhà đầu tư cá nhân cũng nghiêng về kịch bản phục hồi. Trong 207 người tham gia khảo sát, 59% kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 21% dự báo giảm và 20% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ tiếp tục tập trung vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Những số liệu này có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất và quyết định hướng đi tiếp theo của giá vàng.