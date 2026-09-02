Lãi suất cao lan nhanh sang chứng chỉ tiền gửi

Huy động vốn qua chứng chỉ tiền gửi

Nhiều ngân hàng đang đưa ra các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm thông thường.

Tại VPBank, với mệnh giá 10 triệu đồng, khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng được hưởng lãi suất từ 6,2% đến 7,8%/năm. Với mệnh giá từ 100 triệu đồng, lãi suất trong cùng nhóm kỳ hạn dao động từ 7,3% đến 9%/năm. Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất có xu hướng giảm dần.

Nhiều ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao.

Tại ACB, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng được chào lãi suất từ 6,5% đến 7,2%/năm, áp dụng với khoản tiền từ 10 triệu đồng.

MB cũng triển khai chứng chỉ tiền gửi với số tiền tối thiểu chỉ 200.000 đồng. Với kỳ hạn từ 1 ngày, lãi suất ở mức 1,8%/năm, trong khi kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng có lãi suất lên tới 7%/năm.

Trong khi đó, MSB áp dụng lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 8,8%/năm đối với những khoản tiền đáp ứng điều kiện về quy mô. BVBank cũng triển khai chứng chỉ tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng, với số tiền tối thiểu 10 triệu đồng. Lãi suất ở kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng lên tới 8,2%/năm...

Lãi suất cao nhưng cần lưu ý

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Châu Đình Linh - chuyên gia kinh tế, giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM - cho biết, một yếu tố quan trọng khiến chứng chỉ tiền gửi có thể có mức lãi suất cao hơn tiền gửi thông thường là sản phẩm này không chịu trần lãi suất tiền gửi như các khoản tiền gửi có kỳ hạn. Chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng phát hành để huy động vốn. Người mua chứng chỉ tiền gửi được xác nhận quyền sở hữu đối với khoản tiền trong thời hạn nhất định và được hưởng lãi suất theo điều kiện của sản phẩm.

Theo ông Linh, chứng chỉ tiền gửi giúp đa dạng hóa công cụ huy động vốn, qua đó tăng khả năng thu hút nguồn tiền trong bối cảnh cạnh tranh tiền gửi ngày càng mạnh.

Dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến cuối tháng 6 năm nay, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm trước và tăng tới 18,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tốc độ huy động vốn lại chậm hơn, khiến chênh lệch giữa tín dụng và huy động tiếp tục nới rộng.

Bối cảnh này buộc các ngân hàng phải tìm kiếm nguồn vốn bổ sung, không chỉ để đáp ứng nhu cầu cho vay mà còn đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định. Ngoài ra, nhu cầu tăng vốn cấp 2 cũng khiến chi phí huy động vốn có xu hướng tăng lên, đặc biệt trong bối cảnh thị trường trái phiếu vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đối với lãi suất điều hành, cơ quan này sẽ tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất hiện hành, qua đó tạo điều kiện để các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng Trung ương với chi phí thấp hơn, góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Đối với lãi suất thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường; chấn chỉnh và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm quy định về lãi suất; đồng thời yêu cầu các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn để bảo đảm thanh khoản cũng như khả năng chi trả của từng tổ chức tín dụng...