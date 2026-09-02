Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 9/2026: Mức cao nhất là bao nhiêu?

Đầu tháng 9/2026, BIDV tiếp tục áp dụng song song biểu lãi suất dành cho tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến (online). Trong đó, gửi tiết kiệm online tiếp tục có mức sinh lời hấp dẫn hơn ở nhiều kỳ hạn.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến BIDV tháng 9/2026

Đối với tiền gửi trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ, BIDV áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm cho các kỳ hạn từ 1-3 tuần.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 4,75%/năm, tương đương mức trần lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Với các khoản tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng, BIDV áp dụng lãi suất 6,6%/năm.

Đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, ngân hàng niêm yết mức lãi suất đồng loạt 6,8%/năm cho các kỳ hạn 12, 13, 15, 18, 24 và 36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến của BIDV.

Lãi suất tiền gửi tại quầy BIDV tháng 9/2026

Ở hình thức tiền gửi tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ, BIDV tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ổn định.

Cụ thể, tiền gửi không kỳ hạn bằng VND được áp dụng lãi suất 0,1%/năm, trong khi tiền gửi bằng USD tiếp tục hưởng lãi suất 0%/năm.

Đối với các kỳ hạn ngắn, lãi suất được niêm yết ở mức 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng và 2,4%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng.

Với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, BIDV áp dụng lãi suất 3,5%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng cùng được hưởng lãi suất 5,9%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại quầy là 6%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24 và 36 tháng.