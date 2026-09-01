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Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 9/2026: Mức cao nhất là bao nhiêu?

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 9/2026: Mức cao nhất là bao nhiêu?

Đầu tháng 9/2026, Agribank tiếp tục áp dụng lãi suất cao nhất 6%/năm tại quầy và 6,8%/năm đối với tiền gửi trực tuyến, trong đó kênh online duy trì mức ưu đãi vượt trội ở hầu hết các kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 9/2026: Mức cao nhất là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Đầu tháng 9/2026, Agribank tiếp tục giữ nguyên mặt bằng lãi suất huy động so với tháng trước, đồng thời áp dụng hai biểu lãi suất riêng đối với tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến (online).

Lãi suất tiền gửi tại quầy Agribank tháng 9/2026

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, lãi suất huy động bằng VND của Agribank hiện dao động từ 0,2% đến 6%/năm, tùy từng kỳ hạn.

Cụ thể, tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán được áp dụng lãi suất 0,2%/năm.

Ở các kỳ hạn ngắn, lãi suất được niêm yết ở mức 2,6%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng và 2,9%/năm đối với kỳ hạn 3-5 tháng.

Với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6-11 tháng, lãi suất được áp dụng ở mức 4%/năm.

Đối với kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng, Agribank cùng áp dụng mức lãi suất 5,9%/năm. Trong khi đó, mức lãi suất cao nhất tại quầy là 6%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy Agribank tháng 9/2026

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
Không kỳ hạn0,2
1-2 tháng2,6
3-5 tháng2,9
6-11 tháng4,0
12 tháng5,9
13 tháng5,9
15 tháng5,9
18 tháng5,9
24 tháng6,0

Lãi suất tiết kiệm online Agribank tháng 9/2026

Đối với tiền gửi trực tuyến, Agribank tiếp tục áp dụng mức lãi suất cao hơn đáng kể so với hình thức gửi tại quầy ở hầu hết các kỳ hạn.

Cụ thể, tiền gửi online kỳ hạn từ 1-3 tuần được hưởng lãi suất 0,5%/năm.

Với các kỳ hạn từ 1-5 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 4,75%/năm, cao hơn 1,85-2,15 điểm phần trăm so với gửi tại quầy.

Đối với nhóm kỳ hạn 6-11 tháng, Agribank áp dụng lãi suất 6,6%/năm, cao hơn 2,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ hạn khi gửi tại quầy.

Ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất online được áp dụng đồng loạt ở mức 6,8%/năm đối với các kỳ hạn 12, 13, 15, 18, 24 và 36 tháng. So với gửi tại quầy, mức lãi suất này cao hơn 0,8-0,9 điểm phần trăm tùy kỳ hạn.

Biểu lãi suất tiết kiệm online Agribank tháng 9/2026

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
1-3 tuần0,5
1-5 tháng4,75
6-11 tháng6,6
12 tháng6,8
13 tháng6,8
15 tháng6,8
18 tháng6,8
24 tháng6,8
36 tháng6,8

Nhìn chung, Agribank đang duy trì khoảng cách tương đối lớn giữa lãi suất huy động tại quầy và trực tuyến. Chênh lệch rõ nhất nằm ở nhóm kỳ hạn 6-11 tháng, khi lãi suất online cao hơn tới 2,6 điểm phần trăm. Với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, khoảng cách được thu hẹp, dao động 0,8-0,9 điểm phần trăm.

Việc duy trì mức lãi suất cao hơn cho tiền gửi trực tuyến cho thấy Agribank tiếp tục có chính sách khuyến khích khách hàng chuyển dịch sang các kênh giao dịch số. Xu hướng này giúp ngân hàng mở rộng sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử, đồng thời có thể góp phần tối ưu hóa chi phí vận hành.

Với quy mô huy động thuộc nhóm lớn nhất hệ thống, Agribank có mặt bằng lãi suất tại quầy tương đối thấp so với nhiều ngân hàng thương mại cổ phần. Tuy nhiên, ở kênh trực tuyến, lãi suất huy động của ngân hàng đã ở mức khá cạnh tranh, đặc biệt tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Lưu ý, mức lãi suất trên là lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo sản phẩm tiền gửi, hình thức lĩnh lãi cũng như nhu cầu cân đối vốn của từng chi nhánh Agribank. Khách hàng có nhu cầu gửi tiền nên liên hệ trực tiếp chi nhánh hoặc phòng giao dịch Agribank gần nhất để được tư vấn chi tiết.

Ngân hàng là nhóm phát hành nhiều trái phiếu nhất từ đầu năm, lãi suất trái phiếu bất động sản lên tới 13,5%/năm

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

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