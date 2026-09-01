Từ tháng 9, hai quy định mới lĩnh vực tài chính ngân hàng chính thức có hiệu lực

Bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa

Từ ngày 15/9/2026, Nghị định 284/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực.

Theo Nghị định 284/2026/NĐ-CP, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt theo quy định, trong đó tập trung vào các nhóm hành vi như: Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa; Vi phạm nghĩa vụ công bố, cung cấp thông tin trên thị trường tài sản mã hóa; Vi phạm quy định về quản lý, vận hành thị trường tài sản mã hóa; Vi phạm nghĩa vụ bảo đảm an toàn, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa.

Trước đây, pháp luật chưa có quy định xử phạt vi phạm hành chính riêng đối với lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, dẫn đến khó khăn trong việc xử lý các hành vi vi phạm phát sinh trong lĩnh vực tài chính mới này.

Với quy định mới, khung pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa được bổ sung, xác định rõ hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức, cá nhân tham gia thị trường.

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa cần rà soát quy trình cung cấp dịch vụ, nghĩa vụ công bố thông tin, quản trị rủi ro và các yêu cầu tuân thủ khác để tránh bị xử phạt theo quy định mới.

Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ và đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng

Theo Thông tư 39/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 05/9/2026, việc sử dụng tài khoản ngoại tệ và tài khoản bằng đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định mới.

Thông tư quy định cụ thể về: Việc mở, sử dụng tài khoản ngoại tệ và tài khoản đồng Việt Nam; Các giao dịch được thực hiện qua tài khoản; Quyền, nghĩa vụ của chủ tài khoản; Trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong quản lý, kiểm soát giao dịch.

Trước đây, việc sử dụng tài khoản ngoại tệ và đồng Việt Nam được thực hiện theo các quy định tại các văn bản hướng dẫn quản lý ngoại hối trước đó, trong đó một số nội dung chưa được cập nhật theo sự phát triển của hoạt động thanh toán, giao dịch tài chính hiện nay.

Theo quy định mới, các quy định về sử dụng tài khoản được hệ thống hóa, làm rõ hơn phạm vi giao dịch và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình sử dụng tài khoản.

Khi áp dụng, cá nhân, tổ chức cần thực hiện giao dịch qua tài khoản đúng mục đích, đúng đối tượng được phép và tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.



