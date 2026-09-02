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Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 2/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

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Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 2/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Giá vàng trong nước sáng 2/9 tiếp tục đi ngang, với vàng nhẫn được niêm yết trong khoảng 145 - 149,2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC phổ biến ở mức 145 - 148,7 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực sau phiên giảm mạnh hơn 2% do lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và lực bán kỹ thuật khi giá rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.

Cập nhật đầu phiên sáng 2/9, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ổn định so với cuối phiên hôm trước, không ghi nhận biến động tại các thương hiệu được khảo sát.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ giá mua - bán ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng; PNJ ở 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng; DOJI ở 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý ở 145 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 145,7 triệu đồng/lượng tại PNJ, thấp nhất là 145 triệu đồng/lượng tại Phú Quý, chênh 700.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng có mức cao nhất 149,2 triệu đồng/lượng, trong khi SJC và Phú Quý cùng thấp nhất ở 148,2 triệu đồng/lượng, chênh 1 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán tại 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ mức 145,1 - 148,7 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý ở 145 - 148,7 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng
Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC 145,2 148,2 145,7 148,7
PNJ 145,7 148,7 145,7 148,7
DOJI 145,2 149,2 145,7 148,7
Bảo Tín Minh Châu 145,2 149,2 145,1 148,7
Phú Quý 145 148,2 145 148,7

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.320 USD/ounce, giảm 0,15% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng giảm 2,7% trong phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng giảm hơn 2% trong phiên thứ Ba, xuống mức thấp nhất hai tuần, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên gây áp lực lên kim loại quý. Đà giảm còn được củng cố bởi việc giá vàng phá vỡ đường trung bình động 200 ngày, qua đó kích hoạt thêm lực bán kỹ thuật.

"Chúng tôi đang chứng kiến một số áp lực bán kỹ thuật... Lợi suất trái phiếu toàn cầu đang ở mức cao chưa từng thấy trong nhiều năm. Vì vậy, tất cả những yếu tố này đang gây áp lực lên thị trường vàng", Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết.

Theo ông Wyckoff, việc giá vàng giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 trong phiên thứ Ba, khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đồng thời kéo theo làn sóng bán tháo trái phiếu trên toàn cầu.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu Kho bạc cao hơn thường gây áp lực lên kim loại quý, do làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời. Trong khi đó, đồng USD tăng giá cũng khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn.

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tháng vào tuần trước, trước khi giảm hơn 3% trong phiên thứ Sáu. Đà giảm diễn ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh cảnh báo Fed vẫn còn "việc phải làm" nếu lạm phát chưa giảm về mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Những phát biểu này khiến các nhà giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự đoán xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này ở mức 66%.

Các nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm ADP được công bố vào thứ Tư và số liệu việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu, nhằm tìm kiếm thêm manh mối về định hướng chính sách kinh tế.

"Hiện tại, xu hướng ít trở ngại nhất trên thị trường vàng có lẽ là đi ngang hoặc đi ngang giảm trong thời gian ngắn sắp tới", ông Wyckoff nhận định.

Tối 1/9, giá vàng giảm sâu

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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