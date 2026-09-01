Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 1/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Cập nhật lúc 15h30 ngày 1/9, giá vàng trong nước nhìn chung không biến động so với cuối phiên hôm trước, ngoại trừ Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng nhẫn.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ giá mua - bán ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng; PNJ ở 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng; DOJI ở 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm còn 145,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giữ mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 145,7 triệu đồng/lượng tại PNJ, thấp nhất là 145,2 triệu đồng/lượng tại SJC và DOJI, chênh 500.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu cao nhất với 149,5 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 148,2 triệu đồng/lượng, chênh 1,3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu đều giữ nguyên giá so với cuối phiên hôm trước. SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán tại 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu ở 145,1 - 148,7 triệu đồng/lượng và Phú Quý ở 145,4 - 148,7 triệu đồng/lượng.

15h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,2 148,2 145,7 148,7 PNJ 145,7 148,7 145,7 148,7 DOJI 145,2 149,2 145,7 148,7 Bảo Tín Minh Châu 145,5 149,5 145,1 148,7 Phú Quý 145,4 148,4 145,4 148,7

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay hiện dao động quanh 4.370 USD/ounce, giảm gần 1,7% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng giảm 0,13% trong phiên giao dịch hôm qua.

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Cập nhật lúc 9h50 sáng 1/9, giá vàng trong nước nhìn chung không biến động so với đầu phiên, ngoại trừ Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng nhẫn.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ giá mua – bán ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng; PNJ ở 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng; DOJI ở 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm còn 145,6 - 149,6 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giữ mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu đều giữ nguyên giá so với đầu phiên. SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua – bán tại 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu ở 145,1 - 148,7 triệu đồng/lượng và Phú Quý ở 145,4 - 148,7 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 145,7 triệu đồng/lượng tại PNJ, thấp nhất là 145,2 triệu đồng/lượng tại SJC và DOJI, chênh 500.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu cao nhất với 149,6 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 148,2 triệu đồng/lượng, chênh 1,4 triệu đồng/lượng.

9h50 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,2 148,2 145,7 148,7 PNJ 145,7 148,7 145,7 148,7 DOJI 145,2 149,2 145,7 148,7 Bảo Tín Minh Châu 145,6 149,6 145,1 148,7 Phú Quý 145,4 148,4 145,4 148,7

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay hiện dao động quanh 4.440 USD/ounce, giảm 0,2% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng giảm 0,13% trong phiên giao dịch hôm qua.

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Cập nhật đầu phiên sáng 1/9, giá vàng trong nước giữ nguyên so với giá chốt phiên 31/8 tại cả 5 thương hiệu trong nhóm khảo sát.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua - bán ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng; PNJ ở 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng; DOJI ở 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục có giá cao nhất với 145,9 - 149,9 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giao dịch ở 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá mua vàng nhẫn cao nhất và thấp nhất chênh 700.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu có mức cao nhất 149,9 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC - mức thấp nhất - 1,7 triệu đồng/lượng.

Với vàng miếng SJC, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp hơn, ở 145,1 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giao dịch ở 145,4 - 148,7 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,2 148,2 145,7 148,7 PNJ 145,7 148,7 145,7 148,7 DOJI 145,2 149,2 145,7 148,7 Bảo Tín Minh Châu 145,9 149,9 145,1 148,7 Phú Quý 145,4 148,4 145,4 148,7

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay hiện dao động quanh 4.454 USD/ounce, tăng 0,15% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng giảm 0,13% trong phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên thứ Hai, dao động gần mức thấp nhất trong hai tuần, khi nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau những bình luận cứng rắn từ Chủ tịch Kevin Warsh. Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh làm gia tăng thêm lo ngại về lạm phát.

Dù vậy, giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 1, với tỷ suất sinh lời gần 10%.

Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho rằng nguyên nhân chính gây áp lực lên giá vàng hiện nay là lãi suất cao hơn và kỳ vọng lạm phát cao hơn, do giá năng lượng tăng và lượng dự trữ dầu giảm.

Theo ông, lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng trong khi đồng USD cũng mạnh lên, khiến vàng rơi vào trạng thái bấp bênh.

Giá dầu thô tăng hơn 2% trong phiên thứ Hai sau khi Mỹ tấn công một hòn đảo của Iran ở eo biển Hormuz và Tehran tuyên bố đã đáp trả, làm leo thang cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ sáu.

Mặc dù đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong khoảng hai tuần, việc đồng tiền này điều chỉnh giảm nhẹ đã giúp hạn chế đà giảm sâu hơn của giá vàng.

Trước đó, giá vàng giảm hơn 3% trong phiên thứ Sáu, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ 10/6, sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole rằng các nhà hoạch định chính sách có thể cần hành động nhiều hơn nếu lạm phát không quay trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đã nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 lên khoảng 64%, từ khoảng 36% trước khi ông Warsh đưa ra bình luận.

Hiện thị trường đang chờ báo cáo việc làm ADP của Mỹ và số liệu việc làm phi nông nghiệp, dự kiến công bố vào cuối tuần này, để có thêm thông tin về tình hình kinh tế và triển vọng lãi suất.