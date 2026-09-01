Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạng Sơn: Bắt người vận chuyển gần 400 tờ 100 USD nghi tiền giả vào nội địa

| | Tài chính - ngân hàng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phá thành công chuyên án LS826, bắt giữ 1 người này đang vận chuyển 392 tờ tiền USD giả từ khu vực biên giới vào nội địa.

Trước đó, khoảng 1h ngày 1/9, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu.

Lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đi xe máy, di chuyển từ khu vực cửa khẩu Chi Ma theo tỉnh lộ 236 hướng ra quốc lộ 4B, có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi.

Lạng Sơn: Bắt người vận chuyển gần 400 tờ 100 USD nghi tiền giả vào nội địa- Ảnh 1.

Trần Văn Phúc (áo đen) cùng 392 tờ tiền 100 USD nghi là tiền giả. (Ảnh: Bộ đội biên phòng Lạng Sơn).

Khi đến khu vực Hu Mu, thuộc thôn Bản Khiếng, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác tiếp cận, yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này đang cầm một túi nylon màu hồng, bên trong có 4 kẹp tiền USD mệnh giá 100 USD, tổng cộng 392 tờ, nghi là tiền giả.

Đối tượng được xác định là Trần Văn Phúc (SN 1988, trú tại thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Phúc cùng tang vật sau đó được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, Phúc khai, khoảng 19h ngày 29/8, một người Trung Quốc tên A Sính (chưa rõ địa chỉ) liên hệ với Phúc và yêu cầu lên khu vực mốc 1227, thuộc thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, nhận 4 kẹp tiền USD giả.

Lạng Sơn: Bắt người vận chuyển gần 400 tờ 100 USD nghi tiền giả vào nội địa- Ảnh 2.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Bộ đội biên phòng Lạng Sơn).

Theo thỏa thuận, Phúc có nhiệm vụ vận chuyển số USD này về khu vực Hu Mu để bàn giao lại cho một người tên Trung, xong việc sẽ nhận 5 triệu đồng tiền công. Tuy nhiên, khi đang trên đường giao hàng, Phúc đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ cùng tang vật.

Hiện Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Văn Chương/VTCNews

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 1/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 1/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý Nổi bật

Giá vàng được dự báo có thể sớm đạt 5.400 USD/ounce

Giá vàng được dự báo có thể sớm đạt 5.400 USD/ounce Nổi bật

Tối 1/9, giá vàng giảm sâu

Tối 1/9, giá vàng giảm sâu

20:43 , 01/09/2026
Giả danh cán bộ đất đai để chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Giả danh cán bộ đất đai để chiếm đoạt tiền trong tài khoản

17:45 , 01/09/2026
Lãi suất ngân hàng 1/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất ngân hàng 1/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

16:16 , 01/09/2026
Cảnh báo nguy cơ từ việc cho mượn tài khoản thanh toán

Cảnh báo nguy cơ từ việc cho mượn tài khoản thanh toán

15:44 , 01/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên