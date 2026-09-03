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Một công ty bảo hiểm nhân thọ có Chủ tịch mới

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Một công ty bảo hiểm nhân thọ có Chủ tịch mới

Trước đó, bà Lan là Phó trưởng khối Ngân hàng Bán lẻ ngân hàng BIDV.

BIDV MetLife cho biết, theo Quyết định phê chuẩn của Bộ Tài chính: Từ ngày 26/08/2026, bà Phạm Phương Lan chính thức được bổ nhiệm đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Thành viên BIDV MetLife.

Được biết, bà Phạm Phương Lan có hơn 25 năm kinh nghiệm tại BIDV, trải qua nhiều vị trí quản lý trong các lĩnh vực kinh doanh vốn, tiền tệ và ngân hàng bán lẻ. Bên cạnh đó, bà Phạm Phương Lan có nền tảng đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng, với bằng Thạc sĩ Thương mại, chuyên ngành Ngân hàng tại Đại học New South Wales - Úc và Cử nhân Ngân hàng - Tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

BIDV MetLife là liên doanh giữa Công ty TNHH MetLife (thuộc Tập đoàn MetLife) và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV). Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, BIDV Metlife có lợi nhuận trước thuế 204 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 6 tháng đầu năm của công ty đạt 925 tỷ đồng, tăng 4,7%. Trong khi doanh thu hoạt động tài chính tăng 17,8%, đạt 185 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ. Đặc biệt chi phí hoạt động tài chính giảm mạnh 45% xuống còn 571 triệu đòng.

Thu Thủy

An ninh tiền tệ

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