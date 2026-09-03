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Mở 26 tài khoản ngân hàng để nhận hơn 45 tỷ đồng, Tống Quang Q (SN 1989) bị phạt 35 triệu đồng

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Mở 26 tài khoản ngân hàng để nhận hơn 45 tỷ đồng, Tống Quang Q (SN 1989) bị phạt 35 triệu đồng

Dưới đây là một vụ án được xét xử về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Vụ án bắt đầu khi Tống Quang Q, sinh năm 1989, quen một người phụ nữ thông qua Facebook. Người này đề nghị Q tìm người có nhu cầu mở tài khoản ngân hàng để phục vụ việc nhận tiền. Q đồng ý và liên hệ với một người khác qua Zalo để bàn bạc.

13 công ty được thành lập không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh

Theo hồ sơ, Q sau đó tham gia tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng và cung cấp thông tin tài khoản cho những người khác sử dụng.

Từ tháng 1 đến tháng 11/2024, Q tiếp tục thực hiện việc này. Có trường hợp Q trực tiếp đứng tên hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp, sau đó mở tài khoản ngân hàng mang tên các công ty. Tổng cộng 13 công ty được thành lập theo cách này. Các công ty đều được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, nhưng sau đó không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế tại địa chỉ đăng ký.

Những người được Q tìm kiếm đã sử dụng thông tin cá nhân để thành lập các công ty. Sau khi doanh nghiệp được cấp đăng ký, các tài khoản ngân hàng được mở dưới tên những công ty này.

Nhiều tài khoản được mở tại các ngân hàng khác nhau. Thông tin gồm tên chủ tài khoản, số tài khoản, số điện thoại đăng ký Internet Banking và email đều được ghi nhận trong quá trình điều tra.

Một số trường hợp, người đứng tên doanh nghiệp được hướng dẫn mở từ 3 đến 4 tài khoản ngân hàng. Sau đó, thông tin tài khoản được bàn giao cho Q hoặc người khác sử dụng.

Quá trình điều tra xác định số tiền chuyển vào các tài khoản của những công ty này lên tới 45,5 tỷ đồng. Q đã chuyển tiếp tiền và thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của những người sử dụng tài khoản.

Một trong những người liên quan khai rằng họ được Q đề nghị đứng tên thành lập công ty và mở tài khoản ngân hàng. Sau khi hoàn tất, người này bàn giao thông tin tài khoản và nhận tiền công.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ những người đứng tên một số công ty không thực sự điều hành hoạt động kinh doanh tại các địa chỉ đăng ký. Các công ty này không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.

Tài khoản được dùng để nhận tiền từ nhiều nguồn

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ dòng tiền đi qua các tài khoản ngân hàng của những công ty nói trên.

Theo bản án, tổng số tiền đã nhận được qua các tài khoản là hơn 45,5 tỷ đồng. Riêng Q được xác định đã nhận tiền công từ việc tìm người, hỗ trợ thành lập công ty và mở tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định Q thu lợi bất chính 39 triệu đồng từ hoạt động này.

Tại phiên tòa, Q thừa nhận hành vi của mình. Hồ sơ cũng thể hiện bị cáo đã nhận thức được việc tìm người đứng tên doanh nghiệp, mở tài khoản rồi cung cấp thông tin tài khoản cho người khác sử dụng là vi phạm pháp luật.

Vụ án được cơ quan tố tụng xác định là hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Hội đồng xét xử cho rằng có đủ căn cứ xác định Q đã tham gia tìm kiếm, thu thập thông tin về tài khoản ngân hàng của nhiều công ty để cung cấp cho người khác. Các tài khoản được mở dưới tên những doanh nghiệp mới thành lập, nhưng nhiều doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của Q đã xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước đối với thông tin về tài khoản ngân hàng và đủ yếu tố cấu thành tội phạm mà Viện kiểm sát truy tố.

Ngày 17/4/2026, TAND Khu vực 6 - Bắc Ninh tuyên bố Tống Quang Q phạm tội "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Tòa quyết định xử phạt bị cáo 35 triệu đồng. Đồng thời, truy thu 39 triệu đồng được xác định là tiền thu lợi bất chính.

Theo Bản án 121/2026/HS-ST ngày 17/4/2026 của TAND Khu vực 6 - Bắc Ninh.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

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