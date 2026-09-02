Nóng dần cuộc đua tăng vốn của các ngân hàng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cho biết, ngày 26/8/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, VietABank sẽ phát hành 85,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 10,5% tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 105 cổ phiếu phát hành thêm.

Nguồn thực hiện gồm 655 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và hơn 202 tỷ đồng từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán (sau khi trích lập đầy đủ các quỹ) phù hợp với quy định pháp luật.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, VietABank sẽ tăng vốn điều lệ từ mức gần 8.164 tỷ đồng lên gần 9.021 tỷ đồng. Ngân hàng chưa công bố kết quả đợt phát hành trước kỳ nghỉ lễ 2/9.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ngày 18/8 vừa qua, đã hoàn tất phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tương đương 6,84% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6,8433, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm 6,8433 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị.

Nguồn vốn thực hiện từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo BCTC kiểm toán năm 2025. Qua đó, BIDV tăng vốn điều lệ từ mức 72.801 tỷ đồng lên 77.782 tỷ đồng.

Ngày 3/9 tới đây, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu 2026.

Cụ thể, MSB sẽ phát hành 624 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được hưởng 20 cổ phiếu mới phát hành.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá 6.240 tỷ đồng. Theo kế hoạch được công bố trước đó, nguồn vốn phát hành là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và dự trữ bổ sung vốn điều lệ có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của MSB tại thời điểm 31/12/2025.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 31.200 tỷ đồng lên mức 37.440 tỷ đồng.

Đến ngày 11/9, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cùng lúc triển khai 2 hình thức tăng vốn bao gồm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) và cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP).

Cụ thể, VIB sẽ phát hành gần 323,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 9,5% (1.000:95), tức cổ sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cứ 1.000 quyền sẽ được nhận 95 cổ phiếu mới phát hành.

Nguồn vốn được lấy từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của VIB.

Song song với đó, VIB sẽ phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên, tương đương 0,24% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Cổ phiếu được phát hành dưới hình thức thưởng cho người lao động theo chương trình ESOP. Không thu tiền từ người lao động tham gia chương trình ESOP. Ngày phát hành là 11/9/2026.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của VIB.

Trước đó, tại Nghị quyết số 041.26.BOD ngày 21/7/2026, VIB về việc phê duyệt Chính sách phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên (CBNV) năm 2026 và Danh sách CBNV dự kiến được phát hành cổ phiếu thưởng năm 2026.

Theo đó, danh sách CBNV chốt ngày 25/6/2026 là 890 người dự kiến được phân phối 7,99 triệu cổ phiếu, còn lại 255 cổ phiếu lẻ.

Cả hai phương án tăng vốn này của VIB đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận tại Văn bản số 5444/NHNN-QLGS ngày 24/6/2026. Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành trên, VIB sẽ tăng vốn điều lệ từ 34.040 tỷ đồng lên mức gần 37.354 tỷ đồng.

Một số ngân hàng khác cũng có kế hoạch tăng vốn trong giai đoạn cuối năm 2026. Trong đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, Vietbank lên kế hoạch chào bán hơn 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 100:25, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 100 quyền được mua 25 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Vietbank dự kiến thu về gần 2.961,5 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng.

Thời gian dự kiến chào bán cổ phiếu trong quý III - quý IV/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ gần 11.846 tỷ đồng lên mức hơn 14.807 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai tăng vốn thêm tối đa 15.015,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Thứ nhất, HDBank trả cổ tức với tỷ lệ 25%, tương đương phát hành thêm 1,25 tỷ cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Thứ hai, HDBank phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%, tương đương phát hành thêm 250,2 triệu đơn vị từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Tỷ lệ thực hiện quyền 100: 5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Hai đợt phát hành trên dự kiến được triển khai trong năm 2026. Nếu hoàn tất cả 2 phương án này, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 50.053 tỷ đồng lên mức 65.068 tỷ đồng.

Ngoài 2 phương án trên, HDBank còn lên kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khối lượng phát hành này tương ứng khoảng 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và khoảng 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn tất hai phương án tăng vốn nêu trên.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. Giá chào bán được xác định không thấp hơn mức bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án.

100% số vốn huy động được từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn trung hạn, dài hạn phục vụ hoạt động cấp tín dụng trung và dài hạn.

ĐHĐCĐ cũng sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư, với tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

Phương án chào bán riêng lẻ dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nếu hoàn tất cả phương án này, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ lên mức gần 72.069 tỷ đồng.