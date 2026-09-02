Lãi suất ngân hàng 2/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân được tổng hợp tại 35 ngân hàng, lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể.

Nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục đứng đầu với mức lãi suất 7,8%/năm.

Ngân hàng này đồng thời niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng. Như vậy, ACB đang duy trì lãi suất từ 7,6%/năm ở cả ba kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng.

Đứng ngay sau là Sacombank với mức 7,5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng tại ngân hàng này cùng ở mức 7,2%/năm, trong khi kỳ hạn 18 tháng cũng đạt 7,5%/năm.

LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

LPBank áp dụng lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm cho 9 tháng và 7,15%/năm cho 18 tháng. Với Saigonbank, các mức tương ứng là 6,9%, 6,7% và 7%/năm.

Tiếp theo là Bac A Bank với 7,1%/năm.

Nhóm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, có 9 ngân hàng đang áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.

Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất tương đồng.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm ở kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Như vậy, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất tại ACB.

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Techcombank niêm yết 6,75%/năm, SHB 6,5%/năm, MB 6,35%/năm và VPBank 6,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Một số ngân hàng khác có lãi suất dưới 6%/năm tại kỳ hạn này gồm Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm, KienlongBank 5,5%/năm, GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Ở chiều ngược lại, SCB có mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng thấp nhất trong bảng khảo sát, ở 3,7%/năm.

Một điểm đáng chú ý trong biểu lãi suất là mức lãi suất riêng tại kỳ hạn 13 tháng của SCB. Theo đó, SCB mới đây đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng lên 8,7%/năm, từ mức 3,9%/năm ngày 22/8/2026. Mức 8,7%/năm cao hơn đáng kể so với lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng trong bảng.

Nhìn chung, biểu lãi suất ngày 2/9 cho thấy nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên vẫn tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn trung và dài. Trong khi đó, nhóm Big4 tiếp tục duy trì mặt bằng tương đối ổn định ở mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lưu ý: Lãi suất trong bảng là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng, áp dụng cho khách hàng cá nhân và được cập nhật đến ngày 2/9/2026. Đây là mức lãi suất tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm, kỳ hạn, số tiền gửi và điều kiện áp dụng của mỗi ngân hàng.