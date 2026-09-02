Tổ chức tín dụng nước ngoài được sử dụng tài khoản tại ngân hàng Việt Nam để thanh toán, chuyển tiền quốc tế

Theo quy định mới, tổ chức tín dụng (TCTD) nước ngoài là người không cư trú được sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam mở tại ngân hàng được phép để thực hiện thanh toán, chuyển tiền quốc tế phục vụ khách hàng theo thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên.

Bên cạnh đó, TCTD nước ngoài được thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định tại Điều 5 và Điều 7 của Thông tư số 16/2014/TT-NHNN.

Thông tư đồng thời quy định việc sử dụng tài khoản và các nội dung khác được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa ngân hàng được phép và TCTD nước ngoài, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy, thỏa thuận bằng văn bản giữa hai tổ chức là cơ sở trực tiếp đối với việc sử dụng tài khoản cho hoạt động thanh toán, chuyển tiền quốc tế nêu trên, nhưng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Bổ sung quy định về thanh toán, chuyển tiền quốc tế của TCTD nước ngoài

Cùng với bổ sung quy định về sử dụng tài khoản, Thông tư số 39/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Thông tư 16, làm rõ trách nhiệm của TCTD được phép và người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân.

Theo đó, TCTD được phép có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn khách hàng thực hiện các quy định tại Thông tư; đồng thời quy định, kiểm tra và lưu giữ các giấy tờ, chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế. Việc này nhằm bảo đảm hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, TCTD được phép phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền qua tài khoản của người không cư trú là TCTD nước ngoài mở tại chính TCTD đó.

Hoạt động này phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan về thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý ngoại hối, các quy định tại Thông tư và những quy định khác có liên quan. TCTD được phép cũng phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ở phía khách hàng và các chủ thể có liên quan, Thông tư yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định; xuất trình giấy tờ, chứng từ theo quy định của TCTD được phép khi thực hiện giao dịch ngoại hối và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các giấy tờ, chứng từ đã xuất trình.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan cũng phải chấp hành đầy đủ quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thông tư số 39/2026/TT-NHNN cũng sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo đó thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc NHNN và TCTD được phép chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư. Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cùng tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quy định mới kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.