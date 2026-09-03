Xổ số TP.HCM, Long An, Bạc Liêu, Vietlott, ... nộp ngân sách với con số bất ngờ

Bảng xếp hạng "STATE 100 Vietnam 2026" vừa được CAFEF công bố cho thấy 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất cả nước đã thực nộp tổng cộng 425.800 tỷ đồng trong năm tài chính 2025, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia, tức là cứ sáu đồng ngân sách nhà nước thu về thì có gần một đồng đến từ 100 cái tên này. Dẫn đầu vẫn là những gương mặt quen thuộc: PetroVietnam với 90.991 tỷ đồng, Viettel với 42.290 tỷ đồng, Petrolimex với 30.575 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có tới 22 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xổ số, nhiều hơn bất kỳ ngành nào khác trong danh sách, kể cả dầu khí hay ngân hàng. Từ Công ty Xổ số Kiến thiết TP.HCM (hạng 19) đến Xổ số Bình Phước (hạng 59), hàng loạt doanh nghiệp Xổ số tỉnh thành có đại diện: Long An, Bạc Liêu, Bình Dương, Bến Tre, Cà Mau, Tây Ninh, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Bình Thuận, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, An Giang, Tiền Giang, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, cộng thêm Vietlott - công ty xổ số điện toán quốc gia.

Tổng số tiền nhóm này nộp vào ngân sách: khoảng 59.700 tỷ đồng, chiếm 14% tổng số nộp của cả Top 100.

Xổ số Kiến thiết TP.HCM bỏ xa toàn bộ phần còn lại với 6.176 tỷ đồng nộp ngân sách, gấp đôi công ty xổ số đứng thứ nhì là Xổ số Long An (2.797 tỷ đồng). Mức nộp ngân sách của công ty xổ sô các tỉnh thành khác lại khá đồng đều: nhóm Long An, Bạc Liêu, Bình Dương, Bến Tre, Cà Mau, Tây Ninh,... đều quanh mốc 2.700–2.800 tỷ đồng.

Sức đóng góp ngân sách của ngành xổ số không phải ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ đặc thù mô hình kinh doanh. Một trong những lý do chính, xổ số kiến thiết là một trong số ít ngành dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, mức 15% tính trên doanh thu bán vé, cộng thêm thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường. Đây là loại thuế đánh trực tiếp trên doanh thu chứ không phải lợi nhuận, khiến tỷ lệ nộp ngân sách trên mỗi đồng doanh thu của ngành này cao vượt trội so với phần lớn các ngành khác.