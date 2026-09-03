Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu ngân hàng tăng kịch trần 2 phiên liên tiếp

| | Tài chính - ngân hàng

Một cổ phiếu ngân hàng tăng kịch trần 2 phiên liên tiếp

Trong vòng 2 tuần giao dịch cuối tháng 8, cổ phiếu ngân hàng này đã tăng giá 21%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày không mấy tích cực. VNIndex ngày 3/9 giảm điểm ngay khi mở cửa và duy trì sắc đỏ trong suốt phiên giao dịch.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay đồng loạt giảm với 24 mã giảm giá. Đáng chú ý trong nhóm những cổ phiếu ngân hàng tăng giá, SSB tăng kịch biên độ (+6,72%) lên 18.250 đồng/cp.

Trước đó, phiên 28/8, cổ phiếu SSB cũng tăng trần 6,88% lên 17.100 đồng/cp. Như vậy sau 2 phiên cổ phiếu này đã tăng giá 14%. Trong vòng 2 tuần giao dịch cuối tháng 8, cổ phiếu SSB của SeABank đã tăng giá 21%.

FTSE Russell vừa qua đã công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026 đối với FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc). Trong đó, cổ phiếu SSB là 1 trong 27 cổ phiếu Việt Nam mới được đưa vào FTSE Global All Cap Index. Thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Trong khi chiều ngược lại hơn 20 cổ phiếu ngân hàng giao dịch trong sắc đỏ chiều 3/9. Nhiều mã giảm hơn 3% như PCB của PVcombank, SGB của Saigonbank, TCB của Techcombank.

Cổ phiếu TCB ghi nhận lượng bán ròng khá lớn của khối ngoại trong phiên hôm nay (hơn 5 triệu đơn vị, giá trị 180 tỷ đồng) sau khi ghi nhận lực mua ròng khá mạnh 3 phiên trước đó. Trong 3 ngày (26 - 28/8), nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 23 triệu cổ phiếu TCB, giá trị mua ròng đạt 788 tỷ đồng.

Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 3/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 3/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý Nổi bật

LPBank được Vingroup uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quan trọng, ý nghĩa lớn

LPBank được Vingroup uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quan trọng, ý nghĩa lớn Nổi bật

BIDV triển khai gói vay ưu đãi tiếp sức nhu cầu an cư đích thực

BIDV triển khai gói vay ưu đãi tiếp sức nhu cầu an cư đích thực

15:00 , 03/09/2026
Từ di sản con người đến khát vọng vươn tầm của MSB

Từ di sản con người đến khát vọng vươn tầm của MSB

13:30 , 03/09/2026
Giá vàng sáng 3/9 hồi phục mạnh

Giá vàng sáng 3/9 hồi phục mạnh

11:03 , 03/09/2026
Techcombank biến mỗi giao dịch thành nguồn lực tăng trưởng cho hộ kinh doanh

Techcombank biến mỗi giao dịch thành nguồn lực tăng trưởng cho hộ kinh doanh

10:00 , 03/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên