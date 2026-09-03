Một cổ phiếu ngân hàng tăng kịch trần 2 phiên liên tiếp

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày không mấy tích cực. VNIndex ngày 3/9 giảm điểm ngay khi mở cửa và duy trì sắc đỏ trong suốt phiên giao dịch.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay đồng loạt giảm với 24 mã giảm giá. Đáng chú ý trong nhóm những cổ phiếu ngân hàng tăng giá, SSB tăng kịch biên độ (+6,72%) lên 18.250 đồng/cp.

Trước đó, phiên 28/8, cổ phiếu SSB cũng tăng trần 6,88% lên 17.100 đồng/cp. Như vậy sau 2 phiên cổ phiếu này đã tăng giá 14%. Trong vòng 2 tuần giao dịch cuối tháng 8, cổ phiếu SSB của SeABank đã tăng giá 21%.

FTSE Russell vừa qua đã công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026 đối với FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc). Trong đó, cổ phiếu SSB là 1 trong 27 cổ phiếu Việt Nam mới được đưa vào FTSE Global All Cap Index. Thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Trong khi chiều ngược lại hơn 20 cổ phiếu ngân hàng giao dịch trong sắc đỏ chiều 3/9. Nhiều mã giảm hơn 3% như PCB của PVcombank, SGB của Saigonbank, TCB của Techcombank.

Cổ phiếu TCB ghi nhận lượng bán ròng khá lớn của khối ngoại trong phiên hôm nay (hơn 5 triệu đơn vị, giá trị 180 tỷ đồng) sau khi ghi nhận lực mua ròng khá mạnh 3 phiên trước đó. Trong 3 ngày (26 - 28/8), nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 23 triệu cổ phiếu TCB, giá trị mua ròng đạt 788 tỷ đồng.