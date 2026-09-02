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LPBank được Vingroup uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quan trọng, ý nghĩa lớn

| | Tài chính - ngân hàng

LPBank được Vingroup uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quan trọng, ý nghĩa lớn

Trong những ngày qua, LPBank theo uỷ quyền của Quỹ Thiện Tâm đã trao sổ tiết kiệm tặng Mẹ Việt nam Anh hùng tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

LPBank được Vingroup uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quan trọng - Ảnh 1.

LPBank theo ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, tổ chức trao sổ tiết kiệm trị giá 700 triệu đồng tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hội, ở thôn Diệu, xã Hoàng Cương. Ảnh: Cổng thông tin điện tử xã Hoàng Cương.

Ngày 28/8, Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank), theo ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, tổ chức trao sổ tiết kiệm tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng tại nhiều địa phương.

Tại Hà Tĩnh, Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ và LPBank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh tổ chức trao sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 700 triệu đồng, cho 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng gồm: mẹ Nguyễn Thị Ngụ ở thôn Triều Đông, xã Đức Quang; mẹ Trần Thị Đỏ ở thôn Trường Xuân, xã Đức Minh; mẹ Nguyễn Thị Minh ở thôn Khe Cò, xã Sơn Tiến và mẹ Võ Thị Ngóec ở thôn Thượng Tiến, xã Đức Thịnh. Theo Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, trong đợt này, toàn tỉnh có 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận sổ tiết kiệm, quà tri ân từ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup.

Tại Cao Bằng, LPBank cũng theo ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm đã tổ chức trao sổ tiết kiệm trị giá 700 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn, ở tổ dân phố Phố Cũ, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Tại Nghệ An, Quỹ Thiện Tâm tổ chức chương trình thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thành, trú tại khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò.

Tại Phú Thọ, LPBank cũng theo ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm chính thức trao tổ chức trao sổ tiết kiệm trị giá 700 triệu đồng tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hội, ở thôn Diệu, xã Hoàng Cương.

Ngoài ra LPBank cũng đã phối hợp cùng Vingroup tổ chức thăm hỏi, trao sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tại nhiều địa phương khác trên toàn quốc.

Toàn bộ số tiền được trích từ nguồn Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, nhằm tri ân, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng – những người đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước đó, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng vào "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng".

Theo đề xuất, Vingroup mong muốn dùng số kinh phí này để thực hiện 3 nhiệm vụ:

Thứ nhất, xây dựng và trao tặng nhà ở (với đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi, tủ lạnh) cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh hạng 1/4 trên cả nước.

Theo đó, tại các thành phố như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, diện tích căn hộ xây dựng là 75m2/căn. Trong khi đó, tại các tỉnh, thành phố còn lại, nhà ở được xây dựng có diện tích 100m2 (nhà hai hoặc ba tầng). Nếu các các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh hạng 1/4 đã có nhà hoặc không có nhu cầu nhận nhà thì có thể nhận tiền mặt theo thị giá tại địa bàn đăng ký.

Thứ hai, Vingroup cũng đề xuất hỗ trợ cho con dưới 18 tuổi của liệt sĩ với mức 5 triệu đồng/tháng cho đến khi trưởng thành.

Thứ ba, Tập đoàn mong muốn tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại nhằm góp phần rút ngắn thời gian xác định danh tính liệt sĩ, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho các liệt sĩ còn chưa xác định được thông tin.

Thanh Anh (TH)

An ninh tiền tệ

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