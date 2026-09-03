Từ di sản con người đến khát vọng vươn tầm của MSB

Trong hành trình ấy, đội ngũ cán bộ nhân viên là một phần quan trọng của "di sản" MSB - những người đã cùng tạo dựng bản sắc, văn hóa và sức mạnh nội lực để ngân hàng không ngừng vươn tầm. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt chuỗi hoạt động M-Festival được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập.

Khi di sản được tạo nên từ con người

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 35 năm hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - một hành trình được kiến tạo từ tinh thần tiên phong, khát vọng đổi mới và bản lĩnh không ngừng bứt phá.

Từ dấu mốc là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam đến những bước đi sớm trong hiện đại hóa công nghệ, đổi mới quản trị và chuyển đổi số, mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên vị thế của MSB hôm nay. Tuy nhiên, điều tạo nên giá trị bền vững nhất sau 35 năm không chỉ là những thành tựu kinh doanh hay quy mô tăng trưởng, mà chính là con người và văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt M-Festival - Viết tiếp hành trình di sản, chuỗi sự kiện được tổ chức tại ba miền Bắc - Trung - Nam nhân dịp MSB bước sang tuổi 35. Thay vì chỉ nhìn lại những con số và thành tựu, M-Festival lựa chọn một cách kể khác: Kể câu chuyện 35 năm qua chính những con người đã làm nên hành trình ấy.

Bởi di sản của MSB không chỉ nằm trong những gì đã được tạo dựng ở quá khứ. Di sản hiện hữu trong tinh thần tiên phong, đổi mới, dấn thân và trách nhiệm được trao truyền qua nhiều thế hệ; trong từng công việc lớn nhỏ mà mỗi MSBer vẫn bền bỉ thực hiện mỗi ngày.

Đi qua ba miền, M-Festival đã kết nối 8.000 CBNV trong một hành trình chung - nơi mỗi người không chỉ cùng nhìn lại 35 năm của MSB, mà còn có dịp nhìn thấy chính mình trong chặng đường ấy. Khác biệt về vùng miền, đơn vị, công việc hay thâm niên, tất cả cùng gặp nhau ở một niềm tự hào: mỗi con người đều góp một phần làm nên MSB hôm nay.

M-Festival đã kết nối 8.000 CBNV trong một hành trình chung

8.000 cái tên tạo nên di sản

Có những sự ghi nhận được trao bằng danh hiệu. Nhưng cũng có những sự ghi nhận giản dị hơn: được nhìn thấy tên mình trong hành trình chung của tổ chức.

Tại M-Festival, Trang vàng Di sản trở thành một trong những điểm chạm đặc biệt khi ghi lại tên của 8.000 CBNV MSB trên khắp ba miền. Không phân biệt vị trí hay đơn vị, mỗi cái tên được trân trọng đặt cạnh nhau như một phần của hành trình 35 năm.

Giữa hàng nghìn cái tên ấy, nhiều MSBer đã dừng lại thật lâu để tìm mình, tìm đồng nghiệp, tìm những người từng cùng sát cánh qua nhiều năm tháng. Một cái chạm tay vào tên mình tưởng như rất nhỏ, nhưng phía sau đó có thể là cả một quãng thanh xuân, những ngày nỗ lực, những người đồng hành và rất nhiều ký ức.

Một CBNV chia sẻ sau chương trình:

"Chạm tay vào dòng tên nhỏ bé của mình giữa hàng ngàn đồng nghiệp trên bức tường vinh danh, tự nhiên thấy bao nhiêu kỷ niệm và cảm xúc ùa về. Rưng rưng , xúc động, tự hào, trân trọng.

Một chặng đường thanh xuân lặng lẽ nhưng trọn vẹn gắn bó cùng màu áo này. Cảm ơn MSB vì hành trình 35 năm vươn tầm rực rỡ, cảm ơn đồng nghiệp đã hỗ trợ, đồng hành và rộng lượng, bao dung. Cảm ơn bản thân vì đã cố gắng, nỗ lực mỗi ngày."

Từ một dòng tên nhỏ trên bức tường, câu chuyện mở ra cả một chặng đường. Có người mới bắt đầu hành trình cùng MSB, có người đã đi qua 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn thế. Có những đóng góp được nhìn thấy, cũng có vô vàn công việc diễn ra lặng lẽ phía sau. Nhưng khi đặt cạnh nhau, tất cả cùng tạo thành một "Trang vàng" thực sự của MSB - được viết nên không chỉ bởi những thành tích nổi bật, mà bởi sự hiện diện, bền bỉ và đóng góp của từng con người.

Tôn vinh những người kiến tạo di sản

Từ sự trân trọng dành cho tất cả CBNV, M-Festival đồng thời dành những nghi thức đặc biệt để tôn vinh những cá nhân có thời gian gắn bó lâu dài, thành tích nổi bật và những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngân hàng.

Việc lựa chọn hạng mục "Di sản" thay vì những danh hiệu thông thường phản ánh quan điểm nhất quán của ngân hàng: Con người chính là tài sản quý giá nhất, là nền tảng tạo nên bản sắc và sức mạnh phát triển bền vững.

Tiếp nối tinh thần ấy, tại Hà Nội, một nghi thức tri ân đặc biệt được dành cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao đã đồng hành cùng MSB từ 5 năm trở lên và có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, điều hành, phát triển Ngân hàng.

Nhưng sự tri ân tại M-Festival không dừng lại ở những người được xướng tên trên sân khấu. Khoảnh khắc kết tinh xúc động nhất là khi lời cảm ơn được dành cho tất cả 8.000 MSBer.

Sự trân trọng dành cho tất cả CBNV

Hàng nghìn bàn tay cùng đặt lên trái tim, những vòng tay đồng loạt phát sáng, thông điệp cảm ơn được gửi đến từng người, câu nói "MSB tự hào có bạn" vang lên trên nền nhạc "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" . Tất cả tạo thành một khoảnh khắc lắng đọng, chạm đến trái tim của mỗi người có mặt. Đó là lời tri ân chân thành MSB dành cho toàn thể CBNV vì những tháng năm bền bỉ, những nỗ lực thầm lặng đã làm nên hành trình 35 năm.

Nhưng hơn cả, 8.000 bàn tay đặt lên trái tim cũng là 8.000 lời cảm ơn dành cho chính mình. Trong giây phút ấy, mỗi MSBer có dịp lắng lại, tự hào về chặng đường đã qua và thêm trân trọng những gì mình đã trao đi, những điều mình đã góp sức tạo nên.

Và có lẽ, "MSB tự hào có bạn" chạm đến cảm xúc cũng bởi chiều sâu nhân văn ấy: sự trân trọng của MSB thắp sáng niềm tự hào của mỗi người - niềm tự hào khi nhận ra mình cũng là một phần của di sản 35 năm.

Viết tiếp hành trình vươn tầm

Từ 8.000 cái tên trên Trang vàng Di sản, 135 gương mặt tiêu biểu được vinh danh, những thế hệ lãnh đạo được tri ân, đến hàng nghìn bàn tay cùng đặt lên trái tim - tất cả cùng truyền đi một thông điệp: trong hành trình của MSB, mỗi đóng góp đều xứng đáng được trân trọng.

Bởi một di sản lớn không chỉ được tạo nên từ những khoảnh khắc rực rỡ. Nó còn được bồi đắp từ hàng nghìn ngày làm việc bình thường, từ những nỗ lực đôi khi rất thầm lặng và từ nhiều thế hệ con người đã dành một phần thanh xuân của mình cho màu áo MSB.

Bước sang tuổi 35, MSB nhìn lại hành trình ấy không chỉ để tự hào về những gì đã có, mà để trân trọng nền tảng con người và văn hóa đã đưa ngân hàng đi đến hôm nay.

Và khi mỗi MSBer nhìn thấy mình là một phần của di sản, "Viết tiếp hành trình di sản" không còn chỉ là thông điệp của tuổi 35. Di sản ấy không nằm lại trong quá khứ, mà đang được kế thừa, bồi đắp và viết tiếp mỗi ngày bởi chính những con người MSB hôm nay. Từ những giá trị đã được trao truyền, mỗi MSBer sẽ tiếp tục góp thêm dấu ấn của mình vào hành trình chung, để cùng MSB vươn tầm từ di sản và kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai.