Giá vàng sáng 3/9 hồi phục mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh 4.430 USD/ounce, tăng gần 1% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng gần 1,4% trong phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng phục hồi mạnh từ tối qua, sau khi giảm sâu 2,7% trong phiên giao dịch ngày 1/9.

Đà tăng của giá vàng được hỗ trợ bởi việc đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, trong khi giới đầu tư chuẩn bị đón báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ. Đây được xem là dữ liệu quan trọng, có thể tác động đến kỳ vọng về bước đi chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD chịu áp lực giảm, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt sau khi lên mức cao nhất trong nhiều năm. Đồng USD yếu đi giúp vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Nguồn: Tradingview

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu. Trước đó, Báo cáo Việc làm Quốc gia ADP cho thấy số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 8.

“Báo cáo việc làm có lẽ sẽ là thời điểm quan trọng nhất trong tuần. Nếu báo cáo việc làm không đạt kỳ vọng và dự đoán về việc tăng lãi suất vào tháng 9 giảm, điều đó có thể khiến giá vàng tăng cao hơn”, Ilya Spivak, người đứng đầu bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định.

Theo ông Spivak, nếu giá vàng vượt mốc 4.400 USD/ounce hiện tại, thị trường có thể hướng tới 4.500 USD/ounce và sau đó là 4.700 USD/ounce.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Mỹ tăng lãi suất trong tháng này ở mức 62%.

Trong một báo cáo được Fed công bố hôm thứ Tư, các số liệu cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ tăng nhẹ, việc làm tăng nhẹ và giá cả tăng vừa phải trong những tuần gần đây. Những diễn biến này có thể khiến các nhà hoạch định chính sách Fed khó đưa ra quyết định dứt khoát khi cân nhắc việc tăng lãi suất tại cuộc họp diễn ra ngày 15-16/9.

Vàng từ lâu được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lời.

Trên phương diện địa chính trị, các cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang thúc đẩy việc ngăn xung đột với Iran leo thang trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, nhằm hạn chế những tổn thất đối với đảng Cộng hòa.

Các nguồn tin cho biết các quan chức Nhà Trắng sẽ xem xét tăng cường hành động quân sự sau cuộc bỏ phiếu ngày 3/11.